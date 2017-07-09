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09 Temmuz 2017 Pazar 13:43

Semih Kaya, Sparta Prag'da

Semih Kaya, Sparta Prag'da
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Semih Kaya Sparta Prag'da!
Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi konusunda Sparta Prag kulübü ile anlaştı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Bruma, Podolski, Sabri, Chedjou'nun ardından Semih Kaya da Galatasaray'a veda etti. Semih takım arkadaşları ile vedalaşıp Slovakya'daki kamptan ayrılacak.

TRANSFER DETAYLARI...
Semih Kaya bonuslarla birlikte 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a gitti. Galatasaray'da 1.8 milyon euro garanti ücret alan Semih Kaya, Sparta Prag ile 1.4 milyon euroya el sıkıştı.

Semih, Galatasaray ve kariyeri açısından en doğru tercih olduğunu belirtip yıllık 400 bin euro daha az gelir elde edecek olsa da Prag'a gitme kararı aldı.


 
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