Selçuk İnan‘a Büyük Şok!

Futbol Şubesi, Kaptan'ı kenara çekip gelecek hafta, "Artık bu takımda oynamana imkan yok, kendine kulüp bul" diyecek. Selçuk, ocak ayında İngiltere'nin yolunu tutabilir.







PRANDELLİ'Yİ gönderip Hamza Hamzaoğlu'nu teknik adamlığa getiren G.Saray, yeni hocası ile büyük bir çehre değiştirecek.



Gençlere şans tanıyacak olan Aslan'da yeni dönemde eleştirilerin odağındaki Selçuk İnan topun ağzında. Son haftalarda formu dibe vuran ve hayalet gibi sahada dolaşan, Anderlecht deplasmanında da kırmızı kart gören Selçuk İnan ile önümüzdeki hafta çok kritik bir görüşme yapılacak.



HAFTAYA DÜĞMEYE BASILIR



Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst, Selçuk İnan'ı kenara çekecek ve şu talimatı verecek: "Artık senin bu takımda oynamana imkan yok, kendine kulup bul." Gelecek hafta yapılması beklenen bu görüşmenin ardından takımdan yavaş yavaş tasfiye edilmesi beklenen Selçuk İnan ile ardından taktik oyunları başlayacak.



EĞER FEDA EDERSE KALIR MI?



Her seferinde, "Selçuk İnan ile niye sözleşme uzatılmış, anlamıyoruz" diyen Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak, 5 yıl mukavelesi bulunan Selçuk İnan'dan kurtulma planlarını devreye sokacak. Bu sezon için 2 milyon 750 bin euro ve maç başı 25 bin euro alan, her sene 100 bin eur oda zam alacak olan Selçuk'un menajeri ile görüşme yapılın yurt dışından teklif varsa değerlendirilmesi istenecek. Selçuk eğer feda der ve ücretini indirirse durum değerlendirmesi yapılacak.



LEİCESTER CİTY VE EVERTON İSTİYOR!



İNGİLTERE'DE yayın yapan radyo kanalı Talksport, G.Saraylı Selçuk İnan'ın Liecester City ve Everton'ın listesinde olduğunu iddia etti. Everton menajeri Roberto Martinez ve L.City menajeri Nigel Pearson'un Selçuk'i istediği ve iki kulübün de girişimlere başladığı belirtildi. Radyo, Selçuk İnan için Mancini'nin başına geçtiği İnter iddiasını da gündeme getirdi.