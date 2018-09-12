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Satranççılarımız yarışıyor

Satranççılarımız yarışıyor

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:09
Satranççılarımız yarışıyor

Türkiye'nin Mersin ilinde Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Santranç Federasyonu tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen 'Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası', 10 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada KKTC’li satranççılarda yarışıyor.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda başlayan turnuvaya, Türkiye, Türkmenistan, Rusya, İran, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, KKTC, Ukrayna ve Suriye’den sporcular katıldı. A ve B olmak üzere 2 kategoride gerçekleşecek turnuva sonunda, kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından 51 bin 850 TL para ödülü verilecek.

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