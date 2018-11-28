Sampiyonluğa tırmanacaklar

2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 5’inci ve son yarışı 2 Aralık Pazar günü Avenue Dereboyu sponsorluğunda Lefkoşa-Girne Boğazı’nda bulunan St. Hilarion'da gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen ve 2 Aralık Pazar sabahı saat 11.00’de start alacak olan yarış sezonun son yarışı olacak ve şampiyonluk yarışı da bu yarışta son bulmuş olacak

Koyuncu lider, Denner şampiyonluğa yakın

2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda Doğa Koyuncu lider durumda bulunurken, onu Deniz Denner 2 puan fark ile takip ediyor. Bu sezon ilk kez uygulanan 5’te 4 yarış puanlama sistemi ile Denner 2’nci gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Deniz Denner’i şampiyonada 2 puan fark ile Hasan Reyhan takip ediyor.