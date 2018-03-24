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Şampiyonlar Ligi'nde primler arttı

Şampiyonlar Ligi formatı önümüzdeki sezondan itibaren değişirken para ödüllerinde de çılgın artışlar olacak

Şampiyonlar Ligi'nde primler arttı

Şampiyonlar Ligi formatı önümüzdeki sezondan itibaren değişirken para ödüllerinde de çılgın artışlar olacak

24 Mart 2018 Cumartesi 21:53
Şampiyonlar Ligi'nde primler arttı
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Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak takımlar adeta bir servet sahibi olacak. Eski sistem son defa bu sezon uygulanıyor.


GRUPLARA KALAN TAKIMLARA 15 MİLYON EURO


Eski sistemde gruplara kalan her takıma 12 milyon 700 bin euro veriliyordu. Yeni sistemde önümüzdeki sezonda itibaren gruplara kalan her takım 15 milyon euro'yu cebine atacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınan beraberlik için takımlar önceden 500 bin euro kazanıyordu. Yeni sezondan itibaren bu para 900 bin euro'ya yükselecek.


3.5 MİLYON ARTIŞ


Galibiyet için verilen para ödülü ise 1.5 milyon euro'dan 2.7 milyon euro'ya yükselecek. Gruptan çıkıp son 16'ya kalan her takıma bu sezon 6 milyon euro para ödülü verilmişti. Seneye ise bu ödül 9,5 milyon euro olacak.

Son 16 turunu geçip çeyrek finale kalan 8 takım ise bu yıl 6,5 milyon euro ödül aldı. Yeni sezonda ise bu ödül miktarı 10 milyon 500 bin euro olacak. Yarı finale kalan takımlar bu sezon 7,5 milyon euro'yu cebine atacak. Gelecek sene ise bu para ödülü 12 milyon euro'ya yükselecek.

Şampiyonlar liginde finale kalan takımlar bu sezon 11 milyon euro para ödülünü daha garantilemiş olacak. Gelecek sezon ise finale yükselmenin parasal karşılığı 15 milyon euro olacak.


ŞAMPİYONA 19 MİLYON EURO


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım 15 milyon 500 bin euro ödül kazanacak. 2018/19 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu ise tam 19 milyon euro kazanacak.

Aradaki farkı daha rahat anlayabilmek için Beşiktaş'ın bu sezonki performansını gelecek sene tekrarlaması halinde ne kadar kazanacağını hesaplayıp bu sezonla karşılaştıralım. (TV hakları hariç)


2017-18: Beşiktaş

Gruplara kalma: 12.700.000 Euro
Grupta alınan puan (4G,2B): 7.000.000 euro
Gruptan çıkıp son 16'ya kalma: 6.000.000 euro
Toplam kazanç: 25.700.000 euro

2018-19 Beşiktaş

Gruplara kalma: 15.000.000 Euro
Grupta alınan puan (4G,2B): 12.600.000 euro
Gruptan çıkıp son 16'ya kalma: 9.500.000 euro
Toplam kazanç: 37.100.000

Genel toplama bakılırsa bu sezon sadece katılım payı olarak 32 takıma toplam 406 milyon euro ödendi. Yeni formatta ise 32 takıma katılım payı olarak toplam 480 milyon euro ödenecek.

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