Şampiyonlar Ligi Artık O Kanalda Olacak!

Şampiyonlar Ligi’nin yayın ihalesini beIN SPORTS aldı



Şampiyonlar Ligi’nin yayın ihalesini 3 yıllığına beIN SPORTS aldı.Buna göre ülkemizde 2018-2019 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi maçları 3 sezon boyunca beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayınlayan Tivibu ve TRT, yayın hakları için yıllık 57 milyon euro ödüyordu.beIN SPORTS’un ödeyeceği rakamın bunun da üzerinde olduğu tahmin ediliyor.