Şampiyonlar Bertan Erçin ve Gülay Garabli

Golf Federasyonu'nun yıllık turnuva programı çerçevesinde, sezonun ilk turnuvası olan Yeşilyurt Open, CMC Golf Sahası'nda gerçekleşti. Geniş bir katılımla gerçekleşen turnuva 18 çukur, full handicap ve stableford formatında oynandı. Şampiyonluğu, Erkeklerde 38 Puan ile Bertan Erçin, kadınlarda ise 33 Puan ile Gülay Garabli kazandı.
Erkekler Net Birincisi - Bertan Erçin / 38 Puan
Erkekler Net İkincisi - Shaun Sullivan / 34 Puan
Erkekler Net Üçüncüsü - Aydın Fidaner / 33 Puan
Kadınlar Net Birincisi - Gülay Garabli / 33 Puan
Kadınlar Net İkincisi - Özcan Bundak / 28 Puan
Kadınlar Net Üçüncüsü - Rhona Atkins / 24 Puan
Gross Birincisi - Hasan Garabli