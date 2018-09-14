Şampiyonlar Bertan Erçin ve Gülay Garabli

Golf Federasyonu'nun yıllık turnuva programı çerçevesinde, sezonun ilk turnuvası olan Yeşilyurt Open, CMC Golf Sahası'nda gerçekleşti. Geniş bir katılımla gerçekleşen turnuva 18 çukur, full handicap ve stableford formatında oynandı. Şampiyonluğu, Erkeklerde 38 Puan ile Bertan Erçin, kadınlarda ise 33 Puan ile Gülay Garabli kazandı.

Erkekler Net Birincisi - Bertan Erçin / 38 Puan

Erkekler Net İkincisi - Shaun Sullivan / 34 Puan

Erkekler Net Üçüncüsü - Aydın Fidaner / 33 Puan

Kadınlar Net Birincisi - Gülay Garabli / 33 Puan

Kadınlar Net İkincisi - Özcan Bundak / 28 Puan

Kadınlar Net Üçüncüsü - Rhona Atkins / 24 Puan

Gross Birincisi - Hasan Garabli