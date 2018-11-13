Şampiyonlar belirlendi

KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon, geçtiğimiz gün Karaağaç PineValley arkasında hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapılan yarışla devam etti. Yarışmacılar biri antrenman olmak üzere üç kez etabı geçtiler. Sezon başından beri ilginin büyük olduğu yarışta 29 yarışmacı mücadele etti. Baştaşlar İnşaat’ın sponsorluğunda; Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Türk ve Capital FM’in katkılarıyla organize edilecen yarışa seyirciler de büyük ilgi gösterdi. Motosiklet ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 7 sınıfta mücadele verilen yarışta Motosiklet kategorisinin en hızlısı Hasan Çeto oldu. ATV kategorisinde ise Buğra Tabak günün en hızlısıydı. ATV 1’de Buğra Tabak, ATV 2’de Halil Ersoy, ATV 3’te Şevki Akdeniz, ATV 4’te Sona Singh ve Genç ATV’de İlkay Beşok ilk sırada yer aldılar. MX1A’da Yunus Özyay, MX1B’de Hasan Çeto ve MX2’de ise Hasan Sezgin podyumun zirvesindeki isimlerdi. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar İnşaat direktörlerinden Ahmet Baştaş ve şirket yetkilileri ile Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti.