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Şampiyon Türkiye Masterleri

Şampiyon Türkiye Masterleri

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:13
Şampiyon Türkiye Masterleri

15 Kasım KKTC’nin kuruluş etkinlikleri çerçevesinde organize edilen masterler turnuvasında Türkiye Masterleri şampiyon oldu.

İki gün boyunca süren turnuvada dün üçüncülük ve final karşılaşmaları oynandı.

Üçüncülük maçında Meclis Masterler takımı ile Londra masterleri 1-1 berabere kalırken maç penaltılara gitmeden 1-1 tamamlandı.

Final karşılaşmasında ise KKTC Masterleri’ni 2-1 yenen Türkiye masterler takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve diğer yetkililer tarafından verildi.

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