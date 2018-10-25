Şampiyon Özeren

Turnuvada birinci Salım Özeren, ikinci Mehmet Olgun, üçüncü John Swayne, dördüncü Ali Yeşilada oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Organizasyon ekibi ikinci darts organizasyonunu 37 dartsçı’nın katılımı ile yaptı.

Kuzey Kıbrıs Darts Organizasyon ekibinin organize ettiği, Bud Bira Darts Turnuvası, 37 dartsçı’nın katılımı ile gerçekleşti. Gerçekleştirilen turnuvada birinci Salım Özeren, ikinci Mehmet Olgun, üçüncü John Swayne, dördüncü Ali Yeşilada oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini turnuva organizasyon eki takdim etti.

Organize edilen turnuvada ise yan ödüller şöyle oluştu:

En yüksek bitirme: Ahmet Evliya

En yüksek sayı atan: John Swayne

En az okta bitiren: Ahmet Evliya