SALİH SONEL ANISINA ESKRİM TURNUVASI DÜZENLENİYOR

19 Mayıs Koleji müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra GAÜ Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Girne Amerikan Koleji (GAK) müdürlüğü görevini yürütürken Kıbrıs Türk eğitim dünyasının zamansız kaybettiği merhum Salih Sonel anısına eskrim turnuvası düzenleniyor.

KKTC Eskrim Federasyonu tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek olan Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası 23 ekim 2011 Pazar günü saat 09.00’da Girne Amerikan Koleji Girne Yerleşkesi Kapalı Spor salonunda gerçekleşecek.

KKTC Eskrim Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Salih Sonel anısına bu yıl birincisi düzenlenecek olan turnuvanın geleneksel ve uluslararası hale getirilmesinin amaçlandığı belirtilerek halka açık olarak Girne Amerikan Koleji Girne Yerleşkesi Kapalı Spor salonunda gerçekleşecek turnuvada kulüpler ve ferdi sporcular farklı branşlarda mücadele edecek.

Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödüllerinin merhum Salih Sonel’in ailesi, Federasyon ve GAÜ yetkilileri tarafından verileceğinin de ifade edildiği açıklamada Salih Sonel’in eğitim dünyası için büyük bir kayıp olduğunun altının çizilerek Sonel’in deneyim ve tecrübeleri ile örnek kişiliğinin yeni yetişen bireyler için her zaman örnek olduğu vurgulandı. Salih Sonel’in topluma ve eğitim dünyasına yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağının da belirtildiği açıklamada turnuvanın uluslararası statüye kazandırılacağı kaydedildi.