Sahalar yeni sezona hazırlanıyor

2018-19 sezonunun yarın başlayacak olması ile birlikte Spor Dairesi de sahaların hazır hale gelmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Esentepe Erdal Barut sahasının yeniden ekilmesi ile birlikte zeminin mükemmel bir hal almasının ardından tribün ve çevre düzenlemesi ile ilgili Spor Dairesi görevlileri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sahanın tribünleri boyanırken, yedek kulübeleri büyütüldü ve çevrede de gerekli düzenlemeler yapıldı.

İskele Cumhuriyet Stadı Pırıl Pırıl

İskele Cumhuriyet Stadı Cumartesi günü Gençlerbirliği-G.Gücü maçına ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Spor Dairesi görevlileri hem saha zemininin, hem çevresini hem yedek kulübelerini revize ederek sahanın hazır hale gelmesi için tüm imkanlarını seferber etti ve saha güzel bir görünüm kazandı.