Sadri Şener: İspiyoncular gibi mektup mu yazacağız

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Fransa'nın Lille şehrinde maçı izleyeceği otelde DHA'ya çok özel açıklamalarda bulundu.



İddianameyi tamamen okumadıklarını anlatan Şener, "Okumadım çünkü okuyamıyorsunuz. Kabul edilip edilmeyeceği belli değil. Ben her zaman bir şey söylüyorum. Hukukun üstünlüğü prensibi mutlaka mahkemeye gidilerek, kendinizi savunarak, avukat tutularak öğreniliyor. Bizde bunu kulübümüz adına yapacağız. Ne yaptığımızı iyi bildiğimiz için ben veya arkadaşlarımın içi rahat. Mesela bizim ifadelerimizde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le yaptığımız konuşmalarımız var. Ama o takipsizlik kararı aldı. Şimdi biz konuşurken karşıda konuştuğumuz adam yok. Bu biraz değişik geldi bana. Tabi bu net öyle mi bilmiyorum çünkü iddianameyi okumadım" diye konuştu.



"BİZ 21. MAÇIMIZA ÇIKIYORUZ, FENERBAHÇE İSE 12 MAÇ OYNADI"



Şener, hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde onurlu bir mücadele verdiklerini ifade ederek, "Ben mücadele etmeye alışığım. Bu da bir mücadele. Hem şampiyonlar liginde, hem de Türkiye liginde oynuyoruz. Şöyle haksızlığa uğruyoruz. 21. resmi maça çıkıyoruz. Fenerbahçe ise 12 maç oynadı. Eskiden Türk takımları Pazar - Çarşamba oynamaya alışmalı deniliyordu. Şimdi Çarşamba'ya alışmayı bırak biz her Pazar - Çarşamba maç oynuyoruz. Türkiye'nin en uzak yerinden buraya 5 saat uçup geliyoruz, kimsede taktir etmiyor. Varsa da yoksa derbi" diyerek sitemini dile getirdi.



"YAPTIĞIMIZ İŞLE TÜM TÜRKİYE'NİN MUTLU OLMASI LAZIM"



Başkan Şener, CSKA Moskova ve Fenerbahçeli taraftarların UEFA'ya yazdığı iddia edilen, "Trabzonspor men edilsin" mektuplarına ise ateş püskürdü ve, "Mektup ve mail yollayabilirler ama UEFA çok ciddi bir kuruluş. Hukukçusu da yöneticisi de çok ciddi. Eğer bir sorun olsaydı bizi başta alıp komik bir iş yapmazlardı. Bize para ödemezlerdi. 6 - 7 hukukçu olsak ve iddianameyi okusak hepimiz hemen hemen aynı kararı veririz. Demek ki UEFA'da bunu okuyup böyle bir karar verdi. Yoksa Türkiye illa temsil edilsin diye bizi almadılar. Çünkü kurallar açık. 1. olmazsa ikinci alınır. O da yoksa başka ülkeden bir takım alınır. Bizim yaptığımız iş için tüm Türkiye'nin mutlu olması lazım. Fenerlisi de Galatasaraylı'sı da. Türkiye temsil ediliyor, iyi de temsil ediliyor. Trabzonspor temsil ediyor. Rastgele bir takım değil. Edilmesin mi? Bunları doğru bulmuyorum" dedi.



"AYNI ŞEY BİZİM BAŞIMIZA GELSE BİZ DE İSPİYONCULAR GİBİ MEKTUP MU YAZACAĞIZ"



Şener, tepkisini şöyle sürdürdü: "Aynı şey bizim başımıza gelse şimdi bizde ispiyoncular gibi mektup mu yazacağız. 'Ülkemizde böyle bir takım var, onu almayın. Maç yapmasın' mı diyeceğiz. Bunlar düşmanlık tohumları ekiyor, sonra da bu tohumlar 50 yılda ortadan kaldırılmıyor. Sanırım kıskançlık olabilir. Eskiden beri Trabzonspor'la çekişme var. Demek bu çekişme biraz daha yüzeye çıktı. Trabzon'la İstanbul'a baş kaldırıyoruz. Verdiğimiz mücadele örnek bir mücadele. Yeni aldığımız adamlarla iyi bir durumdayız. Oyuncularımızın biraz daha dinlenme şansı olsa biraz daha yukarılarda olabilirdik" diye konuştu.



Şener, yaşanan gelişmeleri futbolculara aktarmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Bu tip olayların içerisine sporcuları çok fazla sokmamak lazım. Bu olaylara yöneticiler cevap verecek ve üstlenecek. Bizde Şenol hocamızla birlikte oyuncularımızı bu olayların dışında tutmaya çalışıyoruz" dedi.



"BİZİM HİÇBİR KORKUMUZ VE DERDİMİZ YOK"



Şener, ifade verirken her şeye çok net cevaplar verdiklerini de vurgulayarak, şunları söyledi: "Türkiye'de hiçbir şey karanlıkda kalmaz. Yasa yeniden meclise sevk ediliyormuş. O zaman iddianame de yeniden değişir. Biz onlara bakmayacağız tabi. Adalet bakanlığına bağlı bir kuruluş değiliz. Trabzonspor bir şirket. 16'sında turu atlarsak kura çekimi var. Ona göre hazırlanacağız, transferde yapacağız. Bizim hiçbir korkumuz ve derdimiz yok. Çünkü bu süreçte ben ne söylediğimi, kiminle ne konuştuğumu, telefonda neler dediğimi, ne zaman güldüğümü, niye gülmediğimi hepsini biliyorum. Bana sorulan soruların tamamlanmasına bile müsaade etmedim. Biliyorum diyerek cevap verdim. Atlamadım, unutmadım. Şuraları eksik dedim. Hatırlamıyorum demedim. İki kişi arasındaki konuşmalara ise yorum yapabiliyorum. Çünkü çok fazla bir şey söyleyemiyorum hukuki açıdan. Bu kadar da netim."



"TÜRK HALKI O KADAR DA BİZİ SEVMEMEZLİK YAPMAZ"



Şener, "İddianamenin Lille maçı öncesi açıklanması normal mi?" şeklindeki soruya ise, "Niye Lille maçı öncesi açıklandı bu karar onu bilmiyorum. Türk halkı o kadar da bizi sevmemezlik yapmaz. Bazıları sever bizi. Karadenizliler kötü insanlar değildir, esprili insanlardır. Trabzonlu olmayabilirsin ama illa Trabzonspor başarısız olsun diye bu maç öncesi açıkladılar diye düşünmüyorum" diye konuştu.



"BU GÖREVİ ÖMÜR BOYU YAPACAK HALİMİZ YOK AMA KULÜBÜ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"



"Bu sürece gelindiğinde başkanlık yaptığınız için pişmanlık duydunuz mu?" şeklindeki soruya da net bir cevap veren Başkan Şener, şöyle konuştu: "Pişmanlık duymadım. Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisindeyim. En iyi şekilde temsil ediyorum demiyorum. Şu anda Lille'deyiz ve Avrupa'da bahsediliyoruz. Bir ara ismimiz unutulmaya yüz tutmuştu, şimdi tekrar Avrupa'da bahsedilir bir kulüp olduk. Bu hoşuma gidiyor. Avrupa Trabzonspor'un ismini net biliyor, zaten yıllardır biliyordu. Bunlar benim hoşuma gidiyor ve bütün yorgunluğumu alıyor üstümden. Ama tüm ömür boyu bu görevi yapacak halimiz yok."



"ŞAHSIM AÇISINDAN BU İŞİN SONUNA GELDİM DİYE DÜŞÜNÜYORUM. ÇOK TA KEYFİ KALMADI ZATEN"



Şener, eleştirilerin dozuyla ilgili olarak ise, "İyi işler yaparken çok fazla eleştirilmeyi de doğru bulmuyorum. Ama mutlaka eleştirilmekte lazım. Fena olmayan bir yönetim kurulumuz var. Genç nesil bu göreve yeniden sarılır çünkü havalı bir görev. Bundan sonra yönetici sorunu yaşamaz diye düşünüyorum. Çünkü şeref tribünün en önünde oturuyorsun. Taraftarın varsa deplasmanlarda karşılanıyorsun. Bunu seven genç arkadaşlar olabilir. Türkiye nüfusu 75 milyon. Çok mesuliyet alıyorsun, çok yere imza atıyorsun. Şahsım açısından bu işin sonuna geldim diye düşünüyorum. Çok da keyfi kalmadı zaten" dedi.



"ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR ÖNCESİ ORTAYA ÇIKAN TİPLERİ HİÇ SEVMİYORUM"



Futbola hiç emek harcamayan kişilerin kendilerini eleştiriler yöhelttiğini de vurgulayan Başkan Şener, sözlerini şöyle tamamladı: "Gazeteci ve diğer organlar dahil, kimi düşünürseniz düşünün, hiç bu işe emek verememiş ve hiç para vermemiş, bu işe hiç zaman harcamamış insanlar tarafından yorum yapılması ve eleştiri yapılmasını doğru bulmuyorum. Hoşuma gitmiyor. Emek vermiş, ekonomik katkıda bulunmuş, zamanını vermiş, artı veya eksi kulübe bir şekilde katkıda bulunmuş insanların eleştirmesi son derece doğru. O insanlar tarafından eleştirilmeyi ve onlarla sohbet yapmayı doğru buluyorum. Çok önemli maçlarda ortaya çıkan tipleri ise hiç sevmiyorum. Bilet bile vermek istemiyorum, hoşlanmıyorum. Bu da tarzım. O tür gazetecilerle de röportaj yapmaktan hoşlanmıyorum. Perşembe günü gazetelerin spor sayfalarında, ana sayfasında Lille - Trabzon maçı mı, yoksa Fenerbahçe - Galatasaray maçı mı olacak. Buna baktıktan sonra da kimlerden hoşlanıp, kimlerden hoşlanmadığımı söyleyeceğim. Ancak, 'Biz bunu para için yapıyoruz' derseler bir şey diyemem."