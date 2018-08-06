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Ronaldo’nun formalarından 3 haftada 37.2 milyon TL gelir

Juventus, Real Madrid'den renklerine kattığı Ronaldo'nun ismini taşıyan 55 bin formayı 3 haftada sattı ve 6.3 milyon euro (37.2 milyon TL) gelir elde etti.

Ronaldo’nun formalarından 3 haftada 37.2 milyon TL gelir

Juventus, Real Madrid'den renklerine kattığı Ronaldo'nun ismini taşıyan 55 bin formayı 3 haftada sattı ve 6.3 milyon euro (37.2 milyon TL) gelir elde etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:07
Ronaldo’nun formalarından 3 haftada 37.2 milyon TL gelir

Juventus Kulübü mağazalarında Ronaldo formaları tükendi. Siyah-beyazlılar 112 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu için 55 bin formayı piyasaya sürdü. Ancak Portekizli yıldızın 90 ila 140 euro arasında değişen formaları 3 haftada tükendi. İtalya şampiyonunun CR7 formalarının satışlarından şimdiden kasasına 6.3 milyon euro (37.2 milyon TL) girdi.

HEDEF 65 MİLYON EURO

İtalyan ekibi, sponsoru Adidas ile 12 ay önce yıllık 55 bin adet forma siparişi için anlaşmıştı. Ancak Ronaldo çılgınlığıyla bu rakam kısa sürede geride kalınca kulüp de üretici firma da sıkıntıya girdi. 2016-17 sezonunun tümünde 41 bin forma satan Juventus, ocak ayma kadar sadece Cristiano Ronaldo formalarından 55-65 milyon euro arası ciro hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, üretimin arttırılması için Adidas ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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