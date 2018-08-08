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Ralli heyecanı Lefke’de yaşanacak

Ralli heyecanı Lefke’de yaşanacak

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
Ralli heyecanı Lefke’de yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2018 Lefke Şenlikleri kapsamında “Lefke Ralli Sprint” düzenleniyor.

Herhangi bir şampiyonaya dahil olmayacak olan yarışta Yarışmacılar Lefke Şenlikleri kapsamında yarışacak ve Lefke bölge halkına görsel bir şölen sunacak.

Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan yarış tüm sınıflara açık olacak ve Ralli Şampiyonası sınıflarının yanında da UTV, Offroad ve Sınıf R araçlar da katılabilecek.

11 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak olan ve ilki deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek olan Lefke Baraj etabı 4.69 km uzunluğunda olacak.

Lefke Ralli Sprint Servis alanı Lefke Karadağ Stadyumu park yerinde kurulacak ve yine Lefke Baraj etabının seyirci noktası da bu noktada olacaktır.

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