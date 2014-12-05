Prandelli Utanmasa Tapuyu da İsteyecek

Galatasaray'da Cesare Prandelli krizi büyüyor. Sarı-kırmızılı yönetim tek taraflı olarak İtalyan teknik adamla yolları ayırırken Prandelli'nin avukatı Giuseppe Bozzo sözleşme feshi için yapılan görüşmelerde nuh dedi peygamber demedi! Bozzo sözleşmede yer alan tüm şartlar yerine getirilmeden ayrılık olmayacağını belirtti.



Faiz işlemeye başlayacak



Galatasaray yönetimi, Prandelli'ye bu sezon sonuna kadar ödemek zorunda olduğu 2 milyon euro'yu verip anlaşmak istiyor, Bozzo ise gelecek sezonun ücreti, bonuslar ve artı olarak imaj hakkından da vazgeçmiyor. Bozzo ile bugün son bir görüşme daha yapacak. O görüşmeden de sonuç alınamazsa İtalyan teknik adamın davası FIFA'ya taşınacak. Dava FIFA'ya taşındıktan itibaren faiz işlemleri de başlamış olacak.



(Fotomaç)