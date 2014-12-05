Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Prandelli Utanmasa Tapuyu da İsteyecek

Galatasaray, Prandelli ile anlaşmanın yollarını ararken İtalyan çalıştırıcı gelecek sezonki alacaklarını da istiyor.

Prandelli Utanmasa Tapuyu da İsteyecek

Galatasaray, Prandelli ile anlaşmanın yollarını ararken İtalyan çalıştırıcı gelecek sezonki alacaklarını da istiyor.

05 Aralık 2014 Cuma 09:51
Prandelli Utanmasa Tapuyu da İsteyecek
banner238

Galatasaray'da Cesare Prandelli krizi büyüyor. Sarı-kırmızılı yönetim tek taraflı olarak İtalyan teknik adamla yolları ayırırken Prandelli'nin avukatı Giuseppe Bozzo sözleşme feshi için yapılan görüşmelerde nuh dedi peygamber demedi! Bozzo sözleşmede yer alan tüm şartlar yerine getirilmeden ayrılık olmayacağını belirtti.

Faiz işlemeye başlayacak

Galatasaray yönetimi, Prandelli'ye bu sezon sonuna kadar ödemek zorunda olduğu 2 milyon euro'yu verip anlaşmak istiyor, Bozzo ise gelecek sezonun ücreti, bonuslar ve artı olarak imaj hakkından da vazgeçmiyor. Bozzo ile bugün son bir görüşme daha yapacak. O görüşmeden de sonuç alınamazsa İtalyan teknik adamın davası FIFA'ya taşınacak. Dava FIFA'ya taşındıktan itibaren faiz işlemleri de başlamış olacak.

(Fotomaç) 

Son Güncelleme: 05.12.2014 09:53
Anahtar Kelimeler:
Prandelli Utanmasa Tapuyu IsteyecekKıbrıs ManşetDoğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim