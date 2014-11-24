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Prandelli İle Melo Birbirine Girdi!

Florya'daki taktik toplantısında

Prandelli İle Melo Birbirine Girdi!

Florya'daki taktik toplantısında

24 Kasım 2014 Pazartesi 12:31
Prandelli İle Melo Birbirine Girdi!
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Prandelli ile Melo birbirine girdi!

Florya'daki taktik toplantısında Wesley Sneijder ve Semih Kaya'nın ilk 11'de olmadığını gören Felipe Melo, hocasına "Neden?" diye sordu. Brezilyalı yıldız, kendisini tersleyen İtalyan teknik adamın üzerine yürüdü.
Trabzonspor ’a evinde 3-0 kaybeden Galatasaray ’da olaylar bitmek bilmiyor. Teknik direktör Cesare Prandelli’nin, Sneijder’i yedek bırakma kararı, maçın sonucunun önüne geçti. Taraftarların yanısıra takım içinde de İtalyan teknik adama 11 tercihinden dolayı büyük bir tepki olduğu ortaya çıktı.

AMK Spor'un haberine göre; maç sabahı Florya’daki taktik toplantısında deneyimli teknik adamın, okuduğu kadroda Sneijder ve Semih’in olmadığını gören Melo büyük tepki gösterdi. “Neden?” diye soran Brezilyalı yıldızı İtalyan hocanın terslediği belirtildi. Bunun üzerine çılgına dönen Melo’nun, Prandelli’nin üzerine yürüdüğü öğrenildi.
Araya giren takım arkadaşları ve yardımcı antrenörlerin olayı büyümeden yatıştırdığı kaydedildi.  

Son Güncelleme: 24.11.2014 12:33
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Floryadaki Taktik Toplantısında Wesley Sneijder Ve Semih Kayanın Ilk 11de Olmadığını Gören Felipe MeloHocasına Neden? Diye Sordu. Brezilyalı YıldızKendisini Tersleyen İtalyan Teknik Adamın üzerine Yürüdü.
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