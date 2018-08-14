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Plaj tenisi tamamlandı

Plaj tenisi tamamlandı

14 Ağustos 2018 Salı 08:49
Plaj tenisi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu puanlı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen sezonun ikinci puanlı “Plaj Tenis Turnuvası” tamamlandı. 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında Gazimağusa Kocaresi Holiday Resort plajında gerçekleştirilen “Plaj Tenis Turnuvası” küçükler 8-12 yaş, +13 yaş 5 takım, çift kadınlar 7 takım, çift erkekler 16 takım, karışık çiftler 15 takım olmak üzere dört kategoride 43 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.

Şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzelnen “Plaj Tenis Turnuvası” ana tabloda yarı final ve final maçları sonunda Çift Erkelerde Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu, Çift Erkekler Alt Grup Celal Konuklu-Mert Altay, Çift Kadınlarda Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu, Çift kadınlar alt grup İpek Civisilli-Arzu Çağın, Karışık Çiftlerde Vivien Loardache-Florin Sorodoc, Karşık Çiftler alt Grup İzlem Civisilli-Celal Konuklu, Küçüklerde Nadir Çınarlılı-Batur Evre şampiyon oldu. Ayrıca turnuvada Fair Play ödülü ise Dilek İyihasırcı’ya verildi.

Turnuvaya Çift erkeklerde katılan Güney Kıbrıs’tan Andreas Artemıou-Anttonis Atanıou ikilisi de yarı finale kadar yükselme başarısı göstererek izleyicilerin beyenisini kazandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen puanlı Plaj Tenis Turnuvası’nda dereceye girenler şöyle oluştu.

Çift Erkeler

1.Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu

2.Tahir Eray-Salim Erya

Çift Erkekler Alt Grup

1.Celal Konuklu-Mert Altay

2.Mustafa Arifoğlu-Derin Samioğlu

Çift Kadınlar

1.Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu

2.Vivien Loardache-Özay Baturçu

Çift Kadınlar Alt Grup

1.İpek Civisilli-Arzu Çağın

2.Selma Gurani-Laika Karşıl

Karışık Çiftler

1.Vivien Loardache-Florin Sorodoc

2.Melin Önkaya-Yarkın Kuluoğlu

Karışık Çiftler Alt Grup

1.İzlem Civisilli-Celal Konuklu

2.Altan Caner-Rahme Veziroğlu

Küçükler

1.Nadir Çınarlı-Batur Evre

2.Cemal Konuklu-Toprak Altuntaş

3.Sahil Ece Yerebakan-Toprak Berkol

4.Alp Ratip-Beren Emirzadeoğulları

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