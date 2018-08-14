Plaj hentbolu için kayıtlar başladı

10. Yeni Boğaziçi Pulya Festivali kapsamında 18 -19 Ağustos 2018 tarihinde Yeni Boğaziçi Belediye Plajı’nda gerçekleşecek olan sezonun ilk plaj hentbolu için hazırlıklar sürüyor. Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 10-16 Ağustos tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri hariç) turnuva için kayıtların federasyona şahsen ve e-mail yoluyla yapılabileceği belirtildi. KKTC Hentbol Federasyonu ile Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği ve sezonun ilk plaj hentbol turnuvası olma özelliğini taşıyan turnuva yıldız kız, yıldız erkek, büyük kadın ve büyük erkek olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.