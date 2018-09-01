Plaj hentbol heyecanı Lefkoşa’da yaşanacak

Plaj Hentbolunda sezonun ikinci ve son turnuvası olan Kezban Bürüncük Kolozali Turnuvası'nda 21 takım mücadele edecek. Turnuva 1-2 Eylül tarihlerinde Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü

tesislerinde gerçekleştirilecek.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Gönyeli Belediyesi ile Hentbol Federasyon'un katkılarıyla Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübünün organize ettiği Kezban

Bürüncük Kolozali Anı Hentbol Turnuvası bugün ve yarın gerçekleştiriliyor. Sezonun ikinci ve son turnuvası olacak turnuvaya kayıtlar bugün sona erdi. Genç kızlarda 4, genç erkeklerde 6, büyük kadınlarda 4 ve büyük erkeklerde 7 takımın kayıt yaptırdığı turnuvada toplam 21 takım mücadele edecek

Turnuvada karşılaşmalar Cumartesi saat 14.00'te Pazar günü ise saat 10.00'da başlayacak. Arada

gösteri maçı ve halk dansları gösterisinin de olacağı turnuvada gençlerde şampiyon olan takımlara kupanın yanında 500'er TL, büyüklerde ise 1000'er TL'lik para ödülü de verilecek. Karşılaşmalar Gönyeli'de Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü Tesisleri'nde hazırlanan kum sahada oynanacak.