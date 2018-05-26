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Pınarbaşı’ndaki Futbol Maçındaki Olayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Pınarbaşı'ında futbol maçında meydana gelen olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı.

Pınarbaşı’ndaki Futbol Maçındaki Olayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Pınarbaşı'ında futbol maçında meydana gelen olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 19:06
Pınarbaşı’ndaki Futbol Maçındaki Olayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

 Pınarbaşı'ında futbol maçında meydana gelen olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayda başından yaralanan İbrahim Erülkü'nün, K.H 'nin attığı taş sonucu değil, Pınarbaşı'nda sakin H.Y. (E-53) tarafından kendisine vurulan taş ile başından yaralandığı ayrıca sağ kolunun kırıldığı tespit edildi.

Tüm yaralıların taburcu edildiğini açıklayan polis, olayla ilgili olarak H.Y. (E-53) ve K.H. (E-40)’nin tutuklandığını bildirdi.

Son Güncelleme: 26.05.2018 22:20
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