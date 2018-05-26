Pınarbaşı’ndaki Futbol Maçındaki Olayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Pınarbaşı'ında futbol maçında meydana gelen olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayda başından yaralanan İbrahim Erülkü'nün, K.H 'nin attığı taş sonucu değil, Pınarbaşı'nda sakin H.Y. (E-53) tarafından kendisine vurulan taş ile başından yaralandığı ayrıca sağ kolunun kırıldığı tespit edildi.

Tüm yaralıların taburcu edildiğini açıklayan polis, olayla ilgili olarak H.Y. (E-53) ve K.H. (E-40)’nin tutuklandığını bildirdi.