Pınarbaşı’ndaki Futbol Maçındaki Olayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Pınarbaşı'ında futbol maçında meydana gelen olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı.
Tüm yaralıların taburcu edildiğini açıklayan polis, olayla ilgili olarak H.Y. (E-53) ve K.H. (E-40)’nin tutuklandığını bildirdi.
Pınarbaşı'ında futbol maçında meydana gelen olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı.
Pınarbaşı'ında futbol maçında meydana gelen olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı.
Tüm yaralıların taburcu edildiğini açıklayan polis, olayla ilgili olarak H.Y. (E-53) ve K.H. (E-40)’nin tutuklandığını bildirdi.