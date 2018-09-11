Özyaşar’dan sitem

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği başkanı Yüksel Özyaşar, KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörünün, sosyal medya paylaşımı ile milli takım sporcusu seçmesine tepki gösterirken, federasyonun kulüplerdeki sporcuları çalarak emek hırsızlığı yaptığını açıkladı

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği başkanı Yüksel Özyaşar, KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörünün, sosyal medya paylaşımı ile milli takım sporcusu seçmesine tepki gösterdi.

Kulüplere, KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından ambargo uygulandığını belirten ve kulüplerdeki sporcuların çalınarak emek hırsızlığı yapıldığını söyleyen Yüksel Özyaşar'ın açıklamaları şöyle:

"KKTC Cimnastik Federasyonu haksız bir rekabet uygulamasına tevessül ediyor. Şöyle ki; paylaşılan sosyal medya paylaşımından da görüleceği gibi kulüplerimizde aktif olarak cimnastik sporu yapan sporcularımızı ve/veya kulüplerde aktif spora başlayacak olan potansiyel cimnastik seven çocuklarımızı, kendi uhdesinde sözde milli takım alt yapısını oluşturmak ve milli takım seçmesi adı altında biz kulüplerdeki sporcularımızı, milli takım adı altında kendi uhdesi altında toplamaya, daha doğrusu kulüplerdeki sporcularımızı çalmaya tevessül ediyor. Ayrıca, büyük zorluklarla ve emeklerle yetiştirmeye çalıştığımız sporcularımızı, hiçbir emek harcamadan hazıra konmaya ve bizlerle hem haksız bir rekabet yapıyor hem de biz spor kulüplerini kendisine rakip görüyor. Milli Takım adı altında Türkiye'ye giden sporcuların 3 tanesi kısa bir süre öncesine kadar kulübümde cimnastik sporu yapan kulübümüzün sporcuları idi. Ta ki, federasyonun sosyal medyadaki çağrıyı yapmasına kadar. Kulübümüzde spor yapan sporcularımızı federasyon, sözde milli takım vaadleriyle kendi uhdesine toplamaya çalışıyor. Tek cümle ile federasyonun yapmış olduğu bu uygulama emek hırsızlığıdır.

Federasyon kulüplerdeki sporculara eşit şekilde organizasyonlar düzenlemelidir

Spor Federasyonu kulüplerin bir üst kuruluşu olması hasebiyle kulüplerde yetişen ve kulüpler arası yapılacak müsabakalarda başarılı olacak sporcuları milli takıma davet etmesi gerektiği inancındayız. Federasyon sporcu yetiştirme yeri olmamalı, kulüplerde yetişen sporculara eşit koşullarda müsabakalar ve/veya organizasyonlar düzenleyen bir yer olmalıdır.

Kısa bir süre önce 16 kulübe ulaşarak 20 Temmuz etkinlikleri içerisinde geniş katılımlı güzel bir etkinlik gerçekleştiren federasyon; yıllarca bu spor branşında sporcu yetiştirmede sıkıntı yaşarken, bugünlerde 16 kulübe ulaşan ve her bir kulübün bünyesinde 10'larca sporcusu bulunurken, bu kulüplerin yetiştirdiği sporcuları kendisine üye kulüplerini dışlayarak, federasyonun bir kulüp gibi davranmasının yanlış bir uygulama olduğu ve gelişen cimnastik sporuna büyük bir darbe olduğu görüş ve düşüncesindeyiz. Federasyonu, bu yanlış karar ve uygulamadan geri dönmesi tek temennimizdir.

Ayrıca, henüz özerkliğini kazanmamış olan Federasyona Spor Dairesi Müdürlüğü'nün müdahale etmesi gerekmektedir. Federasyonun yasa ve tüzükler içerisinde asli görevlerini yapması (organizasyon, müsabaka ve lig gibi) ve 67/1999 sayılı Yasa'nın14'uncu maddesi gereği ivedi olarak özerklik için olağanüstü genel kurul toplaması zamanı çoktan geldi ve geçti. Federasyon başkanlığı, hem kulüplerde ki sporcularımıza vaadler vererek kendi bünyesinde toplamaya çalışması, hem de yasal mevzuata aykırı davranarak suç işlemektedir.