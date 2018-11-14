Ozanköy’den Yazıcı’ya destek

Ozanköy kulübü hafta sonu Doğancı ile oynayacakları maçın gelirini Tuğsan Yazıcı’ya bağışlayacak.

Ozanköy yönetimi aldığı kararla maçtan elde edilecek gelirin tümünü İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören minik Tuğsan’a bağışlama kararı aldı. Ozanköy Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada “Hangi takımı desteklediğinizin ya da nereli olduğunuzun bir önemi yok. Biz Ozanköy yönetimi olarak Tuğsan’a böyle bir destek kararı aldık sizlerden de destek istiyoruz gelin bağışınızı yapın maçınızı izleyin el ele verelim hep birlikte bu çocuklara nasıl sahip çıktığımızı gösterelim açıklamasını yaptı.