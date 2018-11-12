Ozanköy’den net galibiyet

K-Pet 1.ligin zirvesine oynamak isteyen iki takım Ozanköy ile Yalova karşılaşmanın ilk devresinde geliştirdikleri ataklarda buldukları pozisyonları değerlendiremeyince ilk devre 0-0 eşitlikle son buldu. Karşılaşmanın 2.devresine hızlı başlayan ev sahibi takım Ozanköy oldu. 49.dakikada gelişen Ozanköy atağında Bekir Yıldız topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 56.dakikada gelişen bir başka Ozanköy atağında takımın golcüsü Bekir Yıldız yine topu ağlara gönderince skoru 2-0 yaptı. Maçın 72.dakikasında Ozanköy’den Hasan Yanaroğlu, orta hakem Osman Küçük’ten kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra her iki takımında gol çabaları sonuç vermedi ancak 90.dakikada Ozanköy’ün golcüsü Bekir Yıldız bir kez daha aldı ve attığı golle maçın skorunu da belirlemiş oldu 3-0.