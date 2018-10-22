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Ozanköy Değirmenlik’te galip

Ozanköy Değirmenlik’te galip

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:56
Ozanköy Değirmenlik’te galip

K-Pet Birinci Ligi’nde Değirmenlik konuk ettiği Ozanköy’e 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapadı.

Maça hızlı başlayan Ozanköy rakibi üzerine baskı yapmaya başladı.

19. dakikada gelişen atakta Bekir Yıldız topu filelere göndererek takımını Ozanköy’ü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

44. dakikada gelişen atakta ise Ali topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Ozanköy’ün üstünlüğünde tamamlan.

Maçın ikinci yarısında iki takım da gole yönelik bir oyun sergiledi.

78. dakikada gelişen atakta Bekir Yıldız topu filelere gönderince skor 3-0 oldu.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ozanköy maçı 3-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapadı. Ozanköy bu sonuçla puanını 8’e çıkararak 7. Sırada yeraldı.

Değirmenlik ise beşinci hafta sonunda da puanla tanışamadı ve ligin dibinde kaldı.

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