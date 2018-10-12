Oyunlar başlıyor

18. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Anıttepe’de yapılan anma töreni ile açıldı

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, Anıttepe’de gerçekleştirilen anma töreniyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, çelenklerin mozele bırakılmasıyla devam etti. Törende Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, birer konuşma gerçekleştirdi. Törende, oyunlar için adamızda bulunan ülkelerin temsilci ve sporcularının yanı sıra, ülkemiz spor federasyonları yetkilileri ve sporcuları da yer aldı.

Küçük: “Gençlere Dr. Fazıl Küçük’ü iyi anlatmalıyız”

Törende konuşan merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve aynı zamanda Halkın Sesi Gazetesi’nin sahibi Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ü gençlere daha iyi anlatmaları gerektiğini dile getirerek, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının varoluşu için büyük mücadeleler verdiğini ve gençliğe büyük önem gösterdiğini anlattı. Geleneksel olarak bu oyunları düzenleyen hükümet yetkilileri ve Spor Dairesi idarecilerine şahsı ve ailesi adına teşekkür eden Mehmet Küçük, oyunlar için adamızda bulunan konuk heyetlere, ülkemiz spor federasyonlarına ve sporcularına da hem teşekkür etti, hem de başarı diledi.

Değirmencioğlu: “Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na önem veriyoruz”

Törende konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da, bu yıl 18.si gerçekleştirilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na büyük önem verdiklerini ve 19 ülkeden 431 sporcu ve temsilcinin adamızda bulunduğunu ifade ederek, oyunların gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese, spor federasyonlarına ve adamızda bulunan tüm konuk heyetlere teşekkür etti. Oyunların gelecek yıl daha fazla alanda ve daha fazla sporcuyla yapılabilmesi için daha şimdiden çalışma başlattıklarını söyleyen Değirmencioğlu, oyunların gelecek yıl daha da coşkulu bir şekilde yapılacağını da müjdeledi.

10-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 dalda, 19 ülkeden 431 sporcu ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen oyunlarda, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Almanya, Romanya, İskoçya, Moldova, İran, Norveç ve Özbekistan’ın yer aldığı 19 ülkeden sporcu ve temsilci yer alıyor.

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na katılan kafileler için 12 Ekim bugün saat 17.30’da Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Acapulco Hotel’de bir açılış kokteyli gerçekleştirilecek.