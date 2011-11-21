Oyuncusunu tekme - tokat dövdü iddiası

Fenerbahçe Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Şenol Çorlu, rakibiyle ağız dalaşına giren futbolcusunu tekme tokat dövdüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Dereağzı’nda oynanan U18 derbisinin hemen başında Beşiktaş’ın 2-0 öne geçmesi sarı-lacivertlilere kısa süreli şok yaşattı. Ardından 3. gol de gelince moraller alt üst oldu. Vatan gazetesinin haberine göre; Bir pozisyonda ise sarı-lacivertli futbolcular rakiple ağız dalaşına girince sinirlenen Fenerbahçe Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Şenol Çorlu, hocası Semih Özlü’ye danışmadan Serdar Yazıcı’yı oyundan çıkardı.

Kimse ne olduğunu anlamadığı için yaklaşık 5 dakika 10 kişiyle oynayan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına 3-0 mağlup girdiğinde ise kıyamet koptu. İddiaya göre “Neden rakibinle ağız dalaşına giriyorsun. Sen maçına baksana” diye çıkıştığı Serdar’ın ters yanıt vermesi üzerine Şenol Çorlu iyice kızarak oyuncuya tokat atar, hatta ardından tekme savurur.

Sonra kovarak eşyalarını toplamasını söyler. 2. yarı başlamak üzereyken sivil kıyafetiyle odadan çıkan Serdar çantasını unuttuğu için geri döndüğünde ise ikili etraftakilerin gözü önünde tekrar kapışır. “Bana anam-babam tokat atmadı, sen nasıl bunu yaparsın?” diyen Serdar bir de üzerine küfüre kaçan cümleler savurunca Çorlu oyuncuyu kovalamaya çalışır ancak araya giren altyapı hocalarınca odasına götürülür.

Yaşananlara ilgili konuşan Şenol Çorlu “Ortada dayak yok, sadece küfürleşme var. Bu yaşananlar da bir futbol takımında normal karşılanır, olağan şeylerdir” diyerek konuyu özetledi. Serdar ise içine kapanıp adeta dış dünyaya küstü. Zira takım arkadaşının doğum gününe de katılmayan Serdar’ın takım kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu oldu.