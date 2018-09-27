banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99149
ALTIN
234.757
DOLAR
6.1072
STERLİN
8.0188
EURO
7.1432
Demirhan'da kaçak et operasyonu
DEMİRHAN'DA KAÇAK ET OPERASYONU
Bulli kavgası büyüyor!...
BULLİ KAVGASI BÜYÜYOR!
Sapık kocasını koruyor mu?
SAPIK KOCASINI KORUYOR MU?
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

Oyun kuralları irdelendi

Oyun kuralları irdelendi

27 Eylül 2018 Perşembe 08:20
Oyun kuralları irdelendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu işbirliğinde her yıl sezon öncesi gerçekleştirilen oyun kuralları semineri önceki akşam KTSYD Konferans Salonu’nda yapıldı.

KTFF EPAK Üyesi Derviş AtakanIn verdiği seminerde görüntülerle pozisyonların yorumu ve uygulanması gereken kurallar hatırlatıldı.

Seminerde spor yazarları görüntüler üzerinde de sorular sorarak seminer tamamlandı.

Seminer sonunda KTSYD Başkanı Çelen Oben KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’a işbirliğinden dolayı teşekkür plaketi sundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgut Kaan’a ceza
Turgut Kaan’a ceza
Athos gitti yerine James geliyor
Athos gitti yerine James geliyor
Çağer ayrılmak istiyor
Çağer ayrılmak istiyor
Doğancı’da Semih’in durumu üzdü
Doğancı’da Semih’in durumu üzdü
Hakan’lı Türkiye şampiyon
Hakan’lı Türkiye şampiyon
Kickbokscular İskele’de yarıştı
Kickbokscular İskele’de yarıştı
Raporlarlar onaylandı
Raporlarlar onaylandı
Bölgeler yarıştı
Bölgeler yarıştı
Olguner ve Özboranlar Antalya’da
Olguner ve Özboranlar Antalya’da
Londrada sezon açıldı
Londrada sezon açıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim