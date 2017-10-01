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01 Ekim 2017 Pazar 17:32

Oyna GG

Oyna GG
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Gençlik Gücü 1-Türk Ocağı Leymosun 0

Necmi Belge

K--PET Süper ligi'nin dün, Atatürk Stadı'nda oynanan 2.hafta karşılaşmasında ev sahibi Gençlik Gücü, konuk ettiği Türk Ocağı Leymosun'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla, Yesil-beyazlılar, ligin ikinci haftasında üç puanla tanıştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçerken maçın 20.dakikasinda defanstan dönen topu tamamlayan Uğur ağlara gönderen, takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ikinci yarısının özellikle, son 20 dakikasında üstün olan taraf konuk Türk Ocağı Leymosun, gol aramayın ama, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. 
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