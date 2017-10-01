Necmi BelgeK--PET Süper ligi'nin dün, Atatürk Stadı'nda oynanan 2.hafta karşılaşmasında ev sahibi Gençlik Gücü, konuk ettiği Türk Ocağı Leymosun'u 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla, Yesil-beyazlılar, ligin ikinci haftasında üç puanla tanıştı.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçerken maçın 20.dakikasinda defanstan dönen topu tamamlayan Uğur ağlara gönderen, takımını 1-0 öne geçirdi.Müsabakanın ikinci yarısının özellikle, son 20 dakikasında üstün olan taraf konuk Türk Ocağı Leymosun, gol aramayın ama, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.