Orhun ve Karayeğen İzmir Yolcusu

İzmir’in Manisa ilçesine bağlı Yunus Emre Belediyesinin 12-16 Ekim tarihleri arasında organize edeceği Dağ Bisikleti Maratonu’na Ülkemiz Bisikletçilerinden Ecvet Orhon ve Ersan Karayeğen’de katılıyor.

Yunus Emre Belediyesinin 12-16 Ekim tarihleri arasında organize edeceği Dağ Bisikleti Maratonu için ülkemiz bisikletçileri Ecvet Orhon ve Ersan Karayeğen, yarışmaya katılmak için adadan bugün ayrılıyor. Katılacakları organizasyonla ilgili görüşlerini aldığımız tecrübeli Bisikletçi Ecvet Orhon, Bisiklet farkındalığını artırmak ve KKTC’de yapılmayan bu tür bisiklet(MTB)yarışlarının ülkemizde de yapılmasını sağlamak amacındayız dedi. Sadece lisanslı sporcuların değil tüm bisiklet tutkunlarını bisiklet sürmeye teşvik edebilmek için tüm arkadaşlarla çok çaba sarf ettiklerini dile getiren Orhon, sağlıklı spor yapan bir toplum yaratmak istediklerini ve bu tür organizasyonların önemli olduğunun altını çizdi. Bu yarışmaya katılmak için Bisiklet Federasyonundan hiçbir destek almadıklarını söyleyen Orhon, buradan kendisine sponsor olan Akcan Bisiklet ve Ersan Karayeğen’e sponsor olan Necati Güney Hasan Yapı Şirketine(NGH) çok teşekkür ettiklerini belirterek, bu yarışmanın kendileri için büyük bir deneyim olacağını belirtti.