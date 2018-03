Onurlu beraberlik!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.



Ligde son zamanlarda çok zor günler geçiren ve büyük bir maddi kriz içerisinde bulunan Ankaragücü, sahasında çok iyi bir form grafiği yakalamış Beşiktaş'ı konuk etti. Maç öncesinde Beşiktaş karşısında hiç bir şans tanınmayan Ankara ekibi, etkili bir futbol ve sert bir savunmayla siyah beyazlılardan bir puan almayı başardı.



CENK MUHTEŞEM ÇIKARDI

Maçın ilk önemli pozisyonu 26. dakikada Ankaragücü'nden geldi. Turgut Doğan Şahin, ceza sahasının solunda topu aldı. Çok güzel çekti topu Turgut, bir o kadar da güzel vurdu. Ama Cenk de aynı güzellikte kornere tokatladı topu.



BEŞİKTAŞ ETKİSİZ...

Beşiktaş'karşısında hiç şans tanınmayan ve çok zor günler geçiren Ankaragücü karşısında siyah beyazlılar hiç etkin olamıyor. Henüz net bir poziayon yakalayamayan Beşiktaş, Ankaragücü defansını aşamadı.



MUSTAFA GOL YAPAMADI

Beşiktaş ilk tehlikeli atağını 23. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada Ankaragücü ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



MEHMET'TEN KRİTİK MÜDAHELE

Maç başından bu yana etkili bir poziayon yakalayamayan Beşiktaş'a bu kez de Mehmet çoğum izin vermedi. 38. dakikada Ernst orta sahadan uzun bir pasla sol kanattaki Mustafa'yı topla buluşturmak istedi. Mehmet Çoğum topu kafayla karşıladı. Eğer pas geçse Mustafa ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kalabilirdi.



VELİ DE ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Gol pozisyonu üretmekte zorlanan Beşiktaş, Veli'nin 42. dakikada Ankaragücü ceza alanının dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yerden auta çıktı.



İlk yarının kalan dakikalarında da taraflar gol bulmayınca soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.



ÜMİT'TEN TERS VURUŞ

55. dakikada Beşiktaş ters vuruşla golü bulabilirdi ancak olmadı. Edu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Ümit Kurt ters bir kafa vuruşu yaptı. Ama top auta gitti.



EDU ÇOK KÖTÜ VURDU!

Dakikalar 59'u gösterirken Beşiktaş Edu ile gole çok yaklaştı. Fernandes'in pasında Ernst ceza sahasının önünde topla buluştu. Onun vuruşunda savunmadan seken top Almeida'da kaldı. Onun aşırttığı noktada ise Edu pozisyonu buldu, ama vuruşu çok kötü ve top auta gitti.



ALMEIDA DOKUNAMADI

68. dakikada Almeida Beşiktaş adına gole yaklaşan isim oldu. Simao'nun pasında Fernandes şık bir vucut hareketi ile ceza sahasına girdi. Onun yerden yaptığı ortada Almeida arka direkte topa dokunamadı.



EDU YİNE KAÇIRDI!

87. dakikada Edu Beşiktaş adına bir gol daha kaçırdı. Ernst'in pasında Fernandes sağ kanatta topa yetişti ve son çizgiden ortaya çevirdi. Edu çok müsait pozisyonda topu auta attı.



Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, Ankara deplasmanından bir puan döndü ve puanını 26'ya çıkararak maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yerleşti.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Ankaragücü taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan kısmı tamamen doldurdu.



Karşılaşmada protokol tribünü de tamamen doldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ise maçı kızıyla locada izlemeyi tercih etti. Başkent temsilcisi yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından ağırlıklı olarak alt yapıdan kurulu bir kadro ile maça çıktı.



Bu arada, Ankara'da gün boyu yağan yağmur, maçın başlama saatine kısa bir süre kala kesildi.



BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

İstanbul temsilcisi, başkent deplasmanına 7 eksikle geldi. Siyah-beyazlılarda Quaresma ve ameliyat olan Mehmet Aurelio ile Hilbert başkente getirilmezken, takımla yeni çalışmaya başlayan Ersan'ın yanı sıra, Holosko, Sidnei ve Mehmet Akyüz de kadroda yer almadı.



Beşiktaş'ta ayrıca Fernandes, Sivok ve Veli bu maçta sarı kart görmeleri halinde 20. haftada yapılacak olan Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Öte yandan, geçen hafta Eskişehirspor maçında oyuna sonradan giren Simao bu karşılaşmada kaptan olarak ilk 11'de yer aldı.