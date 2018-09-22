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Önce Forest, Sonra Cihangir

Önce Forest, Sonra Cihangir

22 Eylül 2018 Cumartesi 19:13
Önce Forest, Sonra Cihangir

Önce Forest, Sonra Cihangir

K.Kaymaklı 2-Cihangir 2

Necmi Belge

K-Pet Süper ligi' nin ilk haftasında dün, Şit.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynan karşılaşmada ev sahibi K.Kaymaklı, Cihangir ile 2-2 berabere kalarak, tek puana razı oldu. Aslinda, karşılaşmaya hızlı başlayan Forest 10.dakikada Asere ile 16.dakikada John Bello'nun golleriyle maçta 2-0 öne geçmişti.

Tetiği, bu şok gollerden erken.kurtulan Cihangir 23.dakikada Victory' nin golüyle ilk yarıyı 2-1 yenik tamamladı. ikinci yarıda daha etkili olan konuk Cihangir 56.dakikada Uzor'un golüyle eşitliği sağladı.

Beraberliği sağlayan konuk Cihangir maçın son dakikasında Ertan' ın ayağından kaçırdığı, bir anlamda kaleci Raif' in kurtardığı penaltı ile bir puana razı oldu.

Son Güncelleme: 22.09.2018 19:36
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