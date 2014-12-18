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Olimpiyat Kumarı!

Beşiktaş, Çaykur Rize maçını Yusuf Ziya Öniş’te oynamak istedi ancak hedefine ulaşamadı. Karşılaşma, zemini çürümeye başladığı için ilaçlanan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Çimler ağır hasar görürse Galatasaray derbisi tehlikeye girecek.

Olimpiyat Kumarı!

Beşiktaş, Çaykur Rize maçını Yusuf Ziya Öniş’te oynamak istedi ancak hedefine ulaşamadı. Karşılaşma, zemini çürümeye başladığı için ilaçlanan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Çimler ağır hasar görürse Galatasaray derbisi tehlikeye girecek.

18 Aralık 2014 Perşembe 16:28
Olimpiyat Kumarı!
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Ziraat Türkiye Kupası’nda gruptaki ikinci maçını bugün Çaykur Rizespor ile oynayacak olan Beşiktaş’ın, stat ve zemin konusunda yüzü gülmek bilmiyor.

Siyah-beyazlı yönetim ilk planda Çaykur Rizespor maçını Bolu’da oynamak istedi ancak Karadeniz ekibinin itirazı üzerine rota Yusuf Ziya Öniş Stadı’na çevrildi. Atatürk Olimpiyat Stadı’na son olarak Avrupa Ligi’ndeki Tottenham maçı için çıkan siyah-beyazlılar, çimlerin hastalandığı haberi gelince Sarıyer’in maçlarını oynadığı Yusuf Ziya Öniş’te karar kıldı. Fakat dün gece geç saatlerde bu fikir de rafa kalktı ve mecburen Olimpiyat Stadı’na dönüldü.

Olimpiyat Stadı’nın zemini geçtiğimiz günlerde tamamen yenilenmişti. Buna rağmen çimlerin çürümeye başladığı ortaya çıkınca yetkililer, Beşiktaş-Galatasaray derbisine kadar stadı kapatma kararı aldı. Ancak Çaykur Rizespor maçının dün akşam son olarak Olimpiyat Stadı’na alınması yüzünden derbi de risk altına girdi. Hastalanan çimlere ilaç verilmesi nedeniyle zemini bozmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, bugün maçtan sonra bozulacak zeminin daha da kötüye gitmemesi için harekete geçecek. Kış şartlarını da göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetim, Çaykur Rizespor maçından sonra zemini düzelttirmek için gece gündüz çalışacak.

Beşiktaş’ın, kupada Adana Demirspor’la hangi statta oynayacağı da belirsizliğini koruyor. Görüşmeler sonrasında maçın yeri netlik kazanacak. 
Son Güncelleme: 18.12.2014 16:29
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