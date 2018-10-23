banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92563
ALTIN
231.171
DOLAR
5.8127
STERLİN
7.5456
EURO
6.6701
Gizem Galipoğluları'na 6 yıl hapis
Gizem Galipoğluları'na 6 yıl hapis
Rezaletin daniskası
REZALETİN DANİSKASI
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
Kanunsuz tabanca bulunduran kişi tutuklu
KANUNSUZ TABANCA BULUNDURAN KİŞİ TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Rezaletin daniskası
Kapat

Olguner-Yavuzer çiftinden ikincilik

Olguner-Yavuzer çiftinden ikincilik

23 Ekim 2018 Salı 09:26
Olguner-Yavuzer çiftinden ikincilik

19.Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası'nda yarışan sporcumuz Fadıl Olguner Çift Erkekler Kategorisinde partneri Fehmi Yavuzer ile ikinciliği elde etti.

19.Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden başarılı tenisçimiz Fadıl partneri Fehmi Yavuzer ile birlikte 65-69 yaş kategorisi çift erkekler finalinde Bulgar rakiplerine 3-2 kaybederek 2’nci oldular. Olguner tek erkeklerde ise güçlü oyuncuların yer aldığı 3.grupta mücadele etti ancak averajla gruptan çıkma şansını kaybetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teniste Yönlüer anısına yarışacaklar
Teniste Yönlüer anısına yarışacaklar
Yaz kupası heyecanı yaşandı
Yaz kupası heyecanı yaşandı
Ertelenen derbi bugün oynanacak
Ertelenen derbi bugün oynanacak
Şampiyon KKTC
Şampiyon KKTC
Jokeyler ve atları Country Kupası için Akova’daki Asya Spor Kulübü’nde kıyasıya yarıştı
Jokeyler ve atları Country Kupası için Akova’daki Asya Spor Kulübü’nde kıyasıya yarıştı
Alsancak masterlerinde başkan Şekeroğlu
Alsancak masterlerinde başkan Şekeroğlu
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Lefkoşa’da yağmur engeli
Lefkoşa’da yağmur engeli

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim