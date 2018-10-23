Olguner-Yavuzer çiftinden ikincilik

19.Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası'nda yarışan sporcumuz Fadıl Olguner Çift Erkekler Kategorisinde partneri Fehmi Yavuzer ile ikinciliği elde etti.

19.Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden başarılı tenisçimiz Fadıl partneri Fehmi Yavuzer ile birlikte 65-69 yaş kategorisi çift erkekler finalinde Bulgar rakiplerine 3-2 kaybederek 2’nci oldular. Olguner tek erkeklerde ise güçlü oyuncuların yer aldığı 3.grupta mücadele etti ancak averajla gruptan çıkma şansını kaybetti.