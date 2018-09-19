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Olguner ve Özboranlar uluslararası arenada

Olguner ve Özboranlar uluslararası arenada

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:43
Olguner ve Özboranlar uluslararası arenada

Uluslararası Masa tenisi Federasyonu(ITTF) Yıllık Faaliyet Proğramında yer alan ve bu yıl 24.sü yapılacak Antalya Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvasına Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği (LVMD) sporcuları Fadıl Olguner ve Osman Özboranlar da katılıyorlar.

23-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak Turnuva Dünya ve Avrupa Veteran Turnuvalarından sonraki en geniş katılımlı Turnuva olma özelliği taşıyor.

31 ülkeden 350 veteran masa teniscinin yarışacağı Turnuva ferdi, çiftler ve karışık çiftler olarak yapılacak.

Turnuvada Rusya(65 sporcu) Türkiye(69 sporcu) Ukrayna(28 sporcu) Estonya(33 sporcu) İngiltere(15 sporcu) Almanya(8 sporcu) İran(10 sporcu) Norveç(9 sporcu) Slovakya(8 sporcu) İsveç(7 sporcu) Kazakistan(8 sporcu) İtalya(6 sporcu)Danimarka (24 sporcu) Avusturya(8 sporcu) Azeraycan(4 sporcu)Bulgaristan (3 sporcu) Fransa (3 sporcu) Gürcisrtan(3 sporcu) Irak(3 sporcu) Litvanya(7 sporcu) Moldova (4sporcu) Kırgızistan(2 sporcu) Belçika(1 sporcu) Çek Cumhuriyeti(2 sporcu) İrlanda (1 sporcu) Japonya(1 sporcu) İsveç(3 spırcu) Romanya(1 sporcu)Güney Afrika(2 sporcu) Filistin (1 Sporcu) ve KKTC (2Sporcu) ile temsil edilecek.

Olguner memnun

Turnuva ile ilgili dün bir basın açıklaması yapan Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği(LVMD)Başkanı Fadıl Olguner şunları söyledi. 'İlgililer ile vardığımız anlaşma sonucunda ITTF Yıllık Faaliyet Proğramında bulunan ve 31 ülkenin katılacağı bu Turnuvaya kendi bayrağımız ve KKTC ismini kullanarak katılacağız.

Biliyorsunuz ITTF yapılacak veteran turnuvalarını kendi çatısı altına aldı ve bu karar doğrultusunda turnuvaları kendi faaliyet proğramı içine koydu. Biz bugüne kadar Kıbrıs adına yarışıyorduk ama ITTF'de Rumlar da var.İki tane Kıbrıs oldu.

Bu durumda ortaya çıkabilecek karışıklıkları önlemek için bundan sonra KKTC ismi ve kendi KKTC bayrağımız ile katılma kararı aldık. Şimdilik özellikle Türkiye'de yapılan turnuvalarda herhangi bir sorun bulunmuyor.”

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