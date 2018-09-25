Olguner ve Özboranlar Antalya’da

Lefkoşa Veteran Masa tenisi Derneği Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu(ITTF)'nun yıllık faaliyet Programında bulunan “24.Antalya Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvası”na katıldı.Antalya’da dün başlayan ve 31 Ülkeden toplam 355 sporcunun katıldığı turnuvada ülkemizi Lefkoşa veteranlarından Fadıl Olguner ve Osman Özboranlar temsil ediyor.Her iki sporcumuz turnuvanın ilk ayağı olan Açık Turnuvada rakiplerini yenerek grup birincisi oldular .Olguner grububda bulunan Rusların ünlü oyuncusu VladmirnLiverov'u ve Estonya'dan Mati Pestoru yenerek birinci oldu.Özboranlar ise Avustura dan Helmuth Rasel ve Norveç ten Arvid Herlan'ı yenerek birinci oldu. Şampiyonaya ilk kez KKTC ismi ve KKTC Bayrağı ile katılan Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği'ne ferdi iki itiraz dışında ülke ve derneklerden itiraz olmadı.Daha önce Cyprus ismi ile müsabakalara katılan Lefkoşa Veteranlarının bundan sonra KKC(Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti) ismi ile ve KKTC bayrağı ile maçlara katılması kararı alındı.