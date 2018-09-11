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Olguner Eskişehir'de şampiyon

Olguner Eskişehir'de şampiyon

11 Eylül 2018 Salı 09:53
Olguner Eskişehir'de şampiyon

Veteran masa tenisi şampiyonlarımızdan Fadıl Olguner 8-9 Eylül tarihlerinde Eskişehir’de yapılan“3.Eskişehir Veteran Masa tenisi Turnuvasında” çift erkeklerde arkadaşı ile birlikte şampiyon oldu.Turnuvada Türkiye’den 182 veteran masa tenisçi mücadele etti.Zorlu maçların ardından ferdilerde çeyrek finalde elenen Olguner, çift erkekler maçında Bursa Veteran Derneğinden Dr.Fehmi Yavuzer ile birlikte şampiyonluk kupasını ülkemize getirdi.

Olguner: Ülkemi başarıyla temsil ettim

Fadıl Olguner konu ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında hedefinin çifte şampiyonluk olduğunu ancak ferdilerde arzuladığı performansı ortaya koyamadığını yine de çiftlerde şampiyon olmanın sevinci içinde olduğunu belirtti.Olguner sözlerine devamla şöyle konuştu: “ Eskişehir’de maalesef çift şampiyonluk kupasıyla dönemedim ancak ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum.”

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