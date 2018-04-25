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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili karar belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Müsabaka kaldığı yerden seyricisiz olarak devam edecek. Kalan dakikalar 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve Siyah-beyazlılar sahaya 10 kişi çıkacak.

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili karar belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Müsabaka kaldığı yerden seyricisiz olarak devam edecek. Kalan dakikalar 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve Siyah-beyazlılar sahaya 10 kişi çıkacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:12
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili karar belli oldu

Müsabaka kaldığı yerden seyricisiz olarak devam edecek. Kalan dakikalar 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve Siyah-beyazlılar sahaya 10 kişi çıkacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 19 Nisan'da yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını vermek üzere bugün bir araya geldi.

Yapılan kritik toplantı sonucunda, yaşanan saha olayları nedeniyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının, kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'ndaki mücadele yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmişti.

Kritik müsabaka 0-0 eşitlikle 57. dakikadan seyircisiz şekilde devam edecek. Beşiktaş Pepe'nin gördüğü kırmızı kart nedeniyle sahaya 10 kişi olarak çıkacak.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
 

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

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TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

İŞTE İLGİLİ MADDELER
 

19 NİSAN'DA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynana derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı. 

Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı. Alınan karara göre mücadele tatil edildi.

Tribünden gelen madde sonrası başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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