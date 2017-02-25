Olağanüstü Genel Kurul Gerçekleştirildi



Kıbrıs Türk Spor Yazarları (KTSYD) Olağanüstü Genel Kurulu, dün (25 Şubat Cumartesi) günü dernek binasında gerçekleştirildi. Başkanlık için tek başvuruyu yapan Çelen Oben, derneğin dokuzuncu başkanı olarak seçildi.Toplam 54 üyenin katılım gösterdiği genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Genel kurulda divan kurulu başkanlığını Songuç Kürşad, sekreterlik görevlerini Tahir Topaloğlu ve Soydan Sakallı üstlendi. Derneğin faaliyet raporunu Hüseyin Kıral üyelere aktarırken, rapor oybirliği ile onaylandı. Daha sonra mali rapor Serkan Soyalan tarafından okundu.Raporun da oybirliği ile onaylanmasının ardından başkanlık seçimi gündem maddesine geçildi. Tüzük gereği tek başvuruyu yapan Çelen Oben, üyelerin onayını alarak KTSYD’nin dokuzuncu başkanı seçildi. Oben yaptığı konuşmada aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için yönetimle beraber çalışacaklarını belirtti. Dilek ve temenniler kısmı ile genel kurul tamamlandı.Çelen Oben, Levent Tezel, Burhan Gürkan, Şükrü Burağan, Eren Şişik, Tahir Topaloğlu, Sinem Baştaş, Çilen Ulusoy, Raif Özgüren, Osman Dinler, Beyzade Ünalmış (Yönetim Kurulu), Hamit Sakallı, Ahmet Özyaşar (Yedek Üyeler)Bülent Kılıçoğlu, Recep Özkamalı, Abdullah Zaifoğlu (Denetleme Kurulu)Ogün Genç Kaçmaz, Songuç Kürşad, Şinasi Özdeş, Haldun Oktay, Fevzi Beyar (Disiplin Kurulu), Hüseyin Kıral, Serkan Soyalan (Yedek Üyeler)