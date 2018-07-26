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Olağan Mali Genel Kurul yapılıyor

Olağan Mali Genel Kurul yapılıyor

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
Olağan Mali Genel Kurul yapılıyor

Olağan Mali Genel Kurul yapılıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Mali Genel Kurulu yarın (28 Temmuz 2018 Cumartesi) gerçekleştirilecek. Derneğin Göçmenköy’de yer alan Genel Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul saat 10.00’da başlayacak. Açılışın ardından oluşturulacak olan Divan Kurulu ile faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak. Genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile son bulacak.

Açıklamada derneğin mali raporunun KTSYD resmi internet sayfasında (www.ktsyd.org) bulunabileceği belirtildi.

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