Oklar Atatürk anısına atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından Atatürk’ü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen açık alan okçuluk yarışması Cumartesi yapıldı.
Büyükler Makaralı ve Olimpik Yay Kategorilerinde düzenlenen yarışma Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından saat 10:00’da 25 kişinin katılımıyla başlandı.
Sıralama turlarının ardından finale kalmaya hak kazanan sporular, eleme turunun ardından dereceye girenlere ödülleri Federasyon Yönetim kurulu ve Hakemleri tarafından takdim edildi.
Dereceye Giren Sporcular;
Olimpik Yay Erkek
1-Emre ÇALIŞKAN- Sentor Okçuluk
2-Seçuk DOĞAN -Güzok Okçuluk
3-Muharrem KURAL- Güzok Okçuluk
Olimpik Yay Bayan
1-Gülhanım ÇAKAL- GAÜ Okçuluk
2-Fatma KUTLUHAN -Yenikent Okçuluk
Makaralı Yay Erkek
1-Serkan TAYDAŞ -BÜY Okçuluk
2-Osman TEZ -GAÜOkçuluk
3-Hüseyin MISTIKOĞLU-Yenikent Okçuluk
Makaralı Yay Bayan
1-Ayşen TEZ-GAÜ Okçuluk
2-Pelin TANRIVERDİ-Güzok Okçuluk