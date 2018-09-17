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Okçuluğa sponsor desteği

Okçuluğa sponsor desteği

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:05
Okçuluğa sponsor desteği

Antalya BVE e Spor Ürünleri KKTC Okçuluk Federasyonu’na sponsor oldu

KKTC Okçuluk Federasyonu Antalya BVE Okçuluk ve Spor Ürünleri arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

13-15 Eylül tarihleri arasında KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi ve MHK başkanı Osman Tez Türkiye Okçuluk Federasyonu 4. açık alan Okçuluk Şampiyonasına katılarak temaslarda bulundu.

Sponsorluk anlaşması imzalandı

Çiftçi tesisleşme ve yarışma sistemleri ile ilgili olarak Federasyon yetkilileri ve Antrenörleri ile görüşmelerde bulunup, Antalya BVE Okçuluk ve Spor ürünleri ve KKTC Okçuluk Federasyonu arasında Ana Sponsorluk Anlaşması imzalandı.

KKTC Okçuluk Federasyonu adına anlaşmayı imzalayan Federasyon Başkanı Ferdi ÇİFTÇİ ve Vedat ERBAY görüşmeleri sırasında KKTC Okçuluğunu Üste taşımak adına yıl içerisinde 3 adet Seminer ve yurt dışında yarışma imkanlarıyla birlikte ortak kamplar ve yurt içindeki yarışmalar için plan , program hazırlanacağının altını çizdi.

Okçuluğu bir adım ileriye götürecek

KKTC Federasyon Başkanı Ferdi Çiftçi , BVE Okçuluk ve Spor Ürünleri ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının KKTC okçuluğunu bir adım ileriye taşıyacağına inandığını belirterek BVE firmasının desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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