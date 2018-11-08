Okçularda minikler ve gençler yarıştı

KKTC Okçuluk Federasyonu & Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ile 04 Kasım 2018 pazar günü organize ettiği minik/yıldız/gençler olimpik ve makaralı yay kategorilerinde 39 sporcunun mücadele ettiği yarışma sonunda dereceye giren 23 sporcuya ödülleri takdim edildi.
KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi imzalı yapılan yazılı açıklamada, federasyon olarak sosyal sorumluluk projelerini ön plana çıkarıp insanlara empoze etmeye çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini geleneksel hale getirmek üzere ilgili kurumlarla protokoller yapıyoruz. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ı ile yaptığımız protokol çerçevesinde minik/yıldız/gençler olimpik ve makaralı yay kategorilerinde turnuva düzenleyerek hem ata sporu olan okçuluğa olan ilgiyi artırabilmek hem de adamızın en büyük ihtiyacı olan kan bağışında bulunarak sosyal bir etkinliğe imza atmış bulunmaktayız.
37 yarışmacının katıldığı yarışma boyunca MOD dans derneği tarafından çeşitli dans gösterileri turnuvaya ayrı bir renk kattı.
Turnuva sonunda dereceye giren 25 sporcuya kupa ve madalyaları, Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ve Antalya BVE Okçuluk Akademisi Başkanı Vedat Erbay tarafından takdim edildi.
Kategorilere göre dereceye girenler şöyle:
SÜPER MİNİK KIZ / ERKEK
Damla Akar
Melinay Yağız
Kuzey DENİZ
Ali Berk Gezek
Artun Gümüşok
MİNİK KIZ/ERKEK
Işık TEZ
Şerife Keleş
Yağmur Abiç
Erdem Dervişoğulları
Mulla e.EL
Ismet c. Aydoğdu
YILDIZ KIZ/ERKEK
İdal Kutluhan
Ceren Buluncak
Erin Çiftçi
Çetin Erdinç
Pertev Direnç
Çağın Mannaş
GENÇ KIZ/ERKEK
Edarnur Kural
Pembe Ulaç
Meryem Boran
Sadıka Cemmedo
Melih Yağız
Berkant Akdemir
Ege Deniz
Makaralı Yay yıldız erkek
Mustafa AKAR