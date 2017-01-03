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03 Ocak 2017 Salı 10:30

Okçular Salonda Atacak

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Salon Ligi üçüncü ayak yarışları Pazar günü yapılacak.

Okçular Salonda Atacak
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Okçular Salonda Atacak

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Salon Ligi üçüncü ayak yarışları Pazar günü yapılacak.

Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Antrenman Salonu’nda gerçekleştirilecek yarışmada sporcular 10 set üzerinden 3’er ok + 10 set 3 ok şeklinde sıralamaya girecek.



Sıralamada katılım sayısına göre ilk 8 kişi veya ilk 16 kişi elemelere katılacak. 18 metre erkek olimpik yay, 18 metre kadınlar olimpik yay ve 18 metre compound ( makaralı yay) kategorilerinde yapılacak müsabakalar saat 11.00’de başlayacak.

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OkçulukYarışSalon Ligi
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