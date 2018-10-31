Okçular Cumhuriyet adına yarıştı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Okçuluk yarışı düzenlendi

KKTC Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor kompleksi içerisinde 29 Ekim Cuhmuriyet Bayramı Özel yarışması Pazartesi günü sabah saat 10:00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla, yenilenen Okçuluk çim alanında gerçekleştirildi.

Süper Minik- Minik-Yıldız –Genç-Büyük Okçulardan 75 kişininj katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Olimpik Yay Süper Minik kız-Erkek, Olimpik ve Makaralı Yay Yıldız kız- Erkek, Olimpik Yay Genç Kız-Erkek ve Büyükle Bayan-Erkek sporcuların katıldığı yarışmaya yüksek katılımın ve seyircinin bulunduğu ve Kulüpler ile sporcuların yenilenen tesiste Ok atmanın kendilerine mutluluk verdiğinin gözlemlendi.

Yarışmada dereceye giren 36 Sporcuya Kupa ödülleri Federasyon Başkanı Ferdi Çiftçi, Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı ve Federasyon Resmi hakemleri tarafından verildi .

SÜPER MİNİK KIZ 7-8 (YAŞ)

1. Damla AKAR 137

2. Aybüke BİROL 106

3. Melinay YAĞIZ 77

SÜPER MİNİK ERKEK 7-8 (YAŞ)

1. Ali Berk GEZEK 133

2. Algın KÖMÜRCÜLER 125

3. Kuzey DENİZ 102

MİNİK KIZ 9-10 (YAŞ)

1. Şerife KELEŞ 127

2. Işık TEZ 124

3. Yağmur ABİÇ 98

MİNİK ERKEK 9-10 (YAŞ)

1. Berkin ALTINDAĞLI 134

2. Salih MISTIKOĞLU 102

3. Hasan BİLGEHAN 81

YILDIZ KIZ 11-13 (YAŞ)

1. Ceren BULANCAK 283

2. İdal KUTLUHAN 241

3. Eri n ÇİFTÇİ 160

YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)

1. Çetin ERDİNÇ 296

2. Mustafa ALPCAN 268

3. Pertev DİRENÇ 202

MAKARALI YAY YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)

1. 1.Mustafa AKAR 295

2. 2.Aygün ALTINDAĞLI 242

GENÇ KIZ 14 -17(YAŞ)

1. Pembe ULUÇ 243

2. Edanur KURAL 148

3. Meryem BORAN 107

GENÇ ERKEK

1. Melih YAĞIZ 228

2. Hasan TANRIKULU 185

3. Osmancan ŞEKER 140

OLİMPİK YAY BÜYÜK BAY

1.Muammer BULANCAK

2.Muharrem KURAL

3.Yılmaz KUTLUHAN

MAKARALI YAY BAY

1.Osman TEZ

2.Serkan TAYDAŞ

3.Hüseyin MISTIKOĞLU

OLİMPİK YAY BÜYÜK BAYAN

1.Fatma KUTLUHAN

2.Zühre ÜNER

MAKARALI YAY BAYAN

1.Ayşen TEZ

2.Uysal OLDAC