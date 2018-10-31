banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
215.437
DOLAR
5.5067
STERLİN
7.0111
EURO
6.2488
Polisten sahte dolar uyarısı
POLİSTEN SAHTE DOLAR UYARISI
Girne'de sahte para
GİRNE'DE SAHTE PARA
Tavuk çiftliğinde 77 kök Hintkeneviri
TAVUK ÇİFTLİĞİNDE 77 KÖK HİNTKENEVİRİ
17 yaşındaki kızdan 8 bıçak darbesi
17 YAŞINDAKİ KIZDAN 8 BIÇAK...
banner282
Flaş Haber
Polisten sahte dolar uyarısı
Kapat

Okçular Cumhuriyet adına yarıştı

Okçular Cumhuriyet adına yarıştı

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:35
Okçular Cumhuriyet adına yarıştı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Okçuluk yarışı düzenlendi

KKTC Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor kompleksi içerisinde 29 Ekim Cuhmuriyet Bayramı Özel yarışması Pazartesi günü sabah saat 10:00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla, yenilenen Okçuluk çim alanında gerçekleştirildi.

Süper Minik- Minik-Yıldız –Genç-Büyük Okçulardan 75 kişininj katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Olimpik Yay Süper Minik kız-Erkek, Olimpik ve Makaralı Yay Yıldız kız- Erkek, Olimpik Yay Genç Kız-Erkek ve Büyükle Bayan-Erkek sporcuların katıldığı yarışmaya yüksek katılımın ve seyircinin bulunduğu ve Kulüpler ile sporcuların yenilenen tesiste Ok atmanın kendilerine mutluluk verdiğinin gözlemlendi.

Yarışmada dereceye giren 36 Sporcuya Kupa ödülleri Federasyon Başkanı Ferdi Çiftçi, Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı ve Federasyon Resmi hakemleri tarafından verildi .

SÜPER MİNİK KIZ 7-8 (YAŞ)

1. Damla AKAR 137

2. Aybüke BİROL 106

3. Melinay YAĞIZ 77

SÜPER MİNİK ERKEK 7-8 (YAŞ)

1. Ali Berk GEZEK 133

2. Algın KÖMÜRCÜLER 125

3. Kuzey DENİZ 102

MİNİK KIZ 9-10 (YAŞ)

1. Şerife KELEŞ 127

2. Işık TEZ 124

3. Yağmur ABİÇ 98

MİNİK ERKEK 9-10 (YAŞ)

1. Berkin ALTINDAĞLI 134

2. Salih MISTIKOĞLU 102

3. Hasan BİLGEHAN 81

YILDIZ KIZ 11-13 (YAŞ)

1. Ceren BULANCAK 283

2. İdal KUTLUHAN 241

3. Eri n ÇİFTÇİ 160

YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)

1. Çetin ERDİNÇ 296

2. Mustafa ALPCAN 268

3. Pertev DİRENÇ 202

MAKARALI YAY YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)

1. 1.Mustafa AKAR 295

2. 2.Aygün ALTINDAĞLI 242

GENÇ KIZ 14 -17(YAŞ)

1. Pembe ULUÇ 243

2. Edanur KURAL 148

3. Meryem BORAN 107

GENÇ ERKEK

1. Melih YAĞIZ 228

2. Hasan TANRIKULU 185

3. Osmancan ŞEKER 140

OLİMPİK YAY BÜYÜK BAY

1.Muammer BULANCAK

2.Muharrem KURAL

3.Yılmaz KUTLUHAN

MAKARALI YAY BAY

1.Osman TEZ

2.Serkan TAYDAŞ

3.Hüseyin MISTIKOĞLU

OLİMPİK YAY BÜYÜK BAYAN

1.Fatma KUTLUHAN

2.Zühre ÜNER

MAKARALI YAY BAYAN

1.Ayşen TEZ

2.Uysal OLDAC

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tenis Ligi başlıyor
Tenis Ligi başlıyor
Kara Yeşilova ile görüşecek
Kara Yeşilova ile görüşecek
7 haftanın lideri Devecioğlu
7 haftanın lideri Devecioğlu
Züğürt istifasını verdi
Züğürt istifasını verdi
Yeniboğaziçi atyapısı göz dolduruyor
Yeniboğaziçi atyapısı göz dolduruyor
Çağıner turnuvasında 3. Maçlar oynandı
Çağıner turnuvasında 3. Maçlar oynandı
Açılış Caner’den
Açılış Caner’den
Yenicami minikleri üçüncü oldu
Yenicami minikleri üçüncü oldu
Vadili 3 golle güldü
Vadili 3 golle güldü
Turgut ameliyat oldu
Turgut ameliyat oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim