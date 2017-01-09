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09 Ocak 2017 Pazartesi 08:24

Okçular 3. Ayak yarışmasında yarıştı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen okçuluk Salon Ligi’nin üçüncü ayağı önceki gün yapıldı.

Okçular 3. Ayak yarışmasında yarıştı
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Okçular 3. Ayak yarışmasında yarıştı

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen okçuluk Salon Ligi’nin üçüncü ayağı önceki gün yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içindeki Antrenman Salonu’nda yapılan yarışmalarda erkekler ve kadınlar kategorilerinde Olimpik ve Compound dallarında yarışmalar yapıldı

3.Okçuluk Salon Lig yarışması sonuçları:

Olimpik Erkekler

1. Yusuf Duman ( Şinya Okculuk Kulübü)

2. Safter Karabetca (GAÜ)

3. Onur Aktansoy ( Kıbrıs Okculuk Kulübü )

Olimpik kadınlar

1. Gülhanım Çakal ( GAÜ)

2. Elçin Özgenç ( Lefkoşa ferdi)

3. Fatma Yasemin Kutluhan ( Lefkoşa ferdi)

Compound

1. Osman tez (gaü)

2. Ferdi Çifçi (büy)

3. Cemal sobutay (Kıbrıs Okculuk Kulübü)

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