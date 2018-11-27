Öğrenciler basketbol şampiyonasında karşılaştı

Yakın Doğu Koleji Ortaokulu Beden Eğitimi Bölümü 6. ve 7. sınıflar arası Basketbol Şampiyona’sı düzenledi.

Yaklaşık iki hafta süren ve 30 karşılaşmanın yapıldığı turnuvalar sonucunda ilk üçe giren sınıflara kupa takdim edildi. Heyecanlı ve çekişmeleri olarak tarafsızlık çerçevesinde gerçekleşen müsabakalar sonucunda 6. sınıf kızlarda 6L birinci, 6K ikinci, 6E sınıf ise üçüncü olurken, erkeklerde ise 6E birinci, 6K ikinci, 6C üçüncü oldu. Şampiyonada 7. sınıf kızlarda 7M birinci, 7C ikinci, 7Y üçüncü, erkeklerde ise 7D birinci, 7C ikinci, 7R Üçüncü oldu.

Takım sporları çocukların özgüven uyumlarının gelişmesine yardımcı oluyor

Yakın Doğu Koleji Ortaokul Müdürü Ömer Özkan, çocukları özellikle ön ergenlik döneminde kötü alışkanlıklardan korumak, enerjisini doğru kullanmasını sağlamak, sosyal gelişimi ve özgüven duygusunu artırmak için takım sporlarına yönlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Bu sayede artan ders yükünü kaldırması, arkadaşları ile ödevlerini tartışması, çözümleri paylaşması, öğretmenleri tarafından desteklenmesinin daha kolay olduğunu ifade eden Okul Müdürü Özkan, “Hayatındaki başarı hedeflerine koşarken sportif hedefleri ile ders başarısını paralel tutacağından ivme de paralel yükselir” sözleriyle sporun öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini ifade etti.