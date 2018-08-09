Ogan’dan Kemal Serpal’a ziyaret

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan ve yönetim kurulu Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Nezaket ziyaretinde konuşan Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kaymakamlık olarak Kamuya ait hali arazilerin tesisleşemeye yönelik yapılan müracaatları iyi değerlendirdikten sonra amaca uygun kullanılması için gerekli girişimleri ve kolaylıkların sağlanacağını belirtti.

Serpal “Mağusa bölgesinin tesise ihtiyacı var”

Mağusa ve bölgesinin spor tesislerine ihtiyacı olduğunun bilinci içerisinde olduklarını, ekibi ile birlikte göreve geldiği günden beri işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini, belirlenen yerlere keşif yapılarak projelendirmek için çalışm başlatacaklarını söyledi. Serpal, Kaymakamlık olarak tüm derneklere yardımcı olmak için var olan imkanlar dahilinde destek olmaya çaba gösterdiklerini, Mağusa Spor Akademisi Derneğin de ihtiyaçlarının giderilmesi için yardımcı ve destek olmak için çaba göstereceklerini ifade etti.

Ogan “büyüyüp gelişmeye devam ediyoruz”

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan’da, yeni göreve gelen Kaymakam Kemal Serpal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, başarılar diledi. Derneğin faaliyet alanlarını ileriye yönelik hedef ve projesi hakkında bilgi veren başkan Ahmet Ogan, derneğin kurulduğu günden bugüne kadar büyüyüp gelişmeye devam ettiğini, yalnız futbol değil diğer branşlara yönelerek, Voleybol şubesinin de açarak sporcu ağlarının genişlediğine vurgu yaptı.

Derneğin adı gibi Spor derneği olarak faaliyetleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Ahmet Ogan, büyüyen ve gelişen Derneğin ihtiyacı olan yer tahsisi içinde daha önceden girişimleri olduğuna vurgu yaparak yeni kaymakam Kemal Serpal’ı da bilgilendirdiklerini söyleyerek, derneğe verilen destekten doçlayı da Kemal Serpal’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dernek başkanı Ahmet Ogan ve yönetimi KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği’ne deste ve katkılarından dolayı Kemal Serpal’a teşekkür plaketi takdim etti.