Ocak’tan Turgut Kaan bombası

Süper ligin iddialı takımlarından Türk Ocağı, transferin son gününde bombayı patlattı ve Turgut Kaan Çoban’ı renklerine bağladı.

Küçük Kaymaklı defansının önemli oyuncularından Turgut Kaan Çoban, transferin son gününde imzayı atarak T.Ocağına transfer oldu. Teknik Patron Hasan Topaloğlu’nun da ısrarla takımda görmek istediği Turgut Kaan Çoban için, 4-5 gündür K.Kaymaklı ile T.Ocağı yönetiminin transfer pazarlığı yaptığı ve dün öğle saatlerinde yapılan son görüşme sonrası anlaşma sağlanmasının ardından Turgut Kaan Çoban, T.Ocağı Başkanı Şükrü Karakaya ile KTFF’ye giderek kendini Ocak’lı yapan imzayı attı. Böylece T.Ocağı defansına çok önemli bir oyuncuyu transfer ederek önemli sorununu çözmüş oldu.