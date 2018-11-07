banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
213.300
DOLAR
5.3951
STERLİN
7.0833
EURO
6.1713
“Gareziniz bana mıydı!”
“GAREZİNİZ BANA MIYDI!”
Uyuşturucuya hapis cezası
UYUŞTURUCUYA HAPİS CESAZI
Keser'e 5 yıl hapis cezası
KESER'E 5 YIL HAPİS CEZASI
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
banner282
Flaş Haber
“Gareziniz bana mıydı!”
Kapat

Ocak’tan hakemlere sitem

Ocak’tan hakemlere sitem

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:13
Ocak’tan hakemlere sitem

Türk Ocağı yönetimi geçtiğimiz gün oynanan Çetinkaya maçında yaşanan hakem hataları sonrası maçın hakemi Kerem Eran’a veryansın etti. Türk Ocağı yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Ligin 7.ci haftasında sahamızda oynadığımız Çetinkaya maçında maruz kaldığımız ve maçın sonucuna ciddi şekilde etki eden bariz hakem hataları biz Türk Ocağı Yönetim Kurulunu açıklama yapmaya mecbur kılmıştır.

Yönetim olarak Hakemlerin de insan olduğunu ve futbolcular, teknik adamlar gibi anlık kararlarında hatalar yapabileceğini kabul etmekte ve bunu mümkün mertebe hoş görmeye çalışmaktayız, Bu sebepten ötürü ligin 2.haftasındaki MTG iç saha maçımızda, hakem Kerem Eran’ın yapmış olduğu hatalara karşı herhangi bir tepki dile getirmemiştik. Buna ek olarak ligin 4.haftasında Cihangir deplasmanında maçın hakemi Osman Özpaşa, rakibimizin defalarca maçı oyalayan hareketlerine ancak 90+4 bir sarı kart vererek adeta göz yummuştur ve biz yönetim olarak günün sonunda bu 2 maçta da hakem hataları olsa da, sonuca %100 etki etmediği için, gerek maçın hakemlerine gerekse de Merkez Hakem komitesine bir eleştiri getirmemiştik. Ancak, Cumartesi günü oynanan karşılaşmada, tüm spor kamuoyunun da hemfikir olduğu maçın sonucuna etki edecek çok ciddi 3 hata yapılmıştır. Maç 1-0 bizim üstünlüğümüz ile giderken; İlk yarıda 1 penaltımız ve rakip oyuncuya verilmesi gereken %100 bir kırmızı kart verilmemiştir. Buna ek olarak, ikinci yarıda da TV’de maçın özetlerini yorumlayan spor yazarı arkadaşları bile hayretler içinde bırakacak şekilde futbolcumuz Ahmet Çoşkun’a yapılan harekete penaltı çalmak yerine, maçın hakemi Kerem Eran devam kararı vermiştir. Ve bizler çok iyi biliyoruz ki, eğer takımımız 1-0 önde değilde geride olsaydı, bu düdükler es geçilmeyecekti!!! Öte yandan, takımımızın bu maçta çok iyi oynamadığını farkındayız Ancak, Maçın hakemi Kerem Eran’ın yaptığı bariz hatalar olmasa takdir edersiniz ki sahadan galip ayrılan taraf büyük ihtimalle Türk Ocağı olacaktı. Yönetim olarak Merkez Hakem Kurulundan beklentimiz, yukarda bahsettiğimiz pozisyonları inceleyip, ilgili hakem arkadaşımıza gerekli uyarı ve/veya cezayı vermeleridir.

Türk Ocağı Spor kulübü olarak, ilgili hakem arkadaşımıza ne gibi yaptırımlar yapılacağının takipçisi olacağımızı ve konu hakkındaki görüşlerimizi KTFF’ye de, oradaki temsilcimiz aracılığı ile ileteceğimizi tüm spor kamuoyuna bildiririz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galibiyet başkana hediye
Galibiyet başkana hediye
Dumlupınar’dan anlamlı bağış
Dumlupınar’dan anlamlı bağış
Tenis Ligi başladı
Tenis Ligi başladı
Çağıner turnuvasında sona gelindi
Çağıner turnuvasında sona gelindi
Liselerde futsal heyecanı başladı
Liselerde futsal heyecanı başladı
Atletizm Ligine rekorlu başlangıç
Atletizm Ligine rekorlu başlangıç
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
Kartal kayıpsız
Kartal kayıpsız
Lefkoşa’da beraberlik çıktı
Lefkoşa’da beraberlik çıktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim