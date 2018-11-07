Ocak’tan hakemlere sitem

Türk Ocağı yönetimi geçtiğimiz gün oynanan Çetinkaya maçında yaşanan hakem hataları sonrası maçın hakemi Kerem Eran’a veryansın etti. Türk Ocağı yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Ligin 7.ci haftasında sahamızda oynadığımız Çetinkaya maçında maruz kaldığımız ve maçın sonucuna ciddi şekilde etki eden bariz hakem hataları biz Türk Ocağı Yönetim Kurulunu açıklama yapmaya mecbur kılmıştır.

Yönetim olarak Hakemlerin de insan olduğunu ve futbolcular, teknik adamlar gibi anlık kararlarında hatalar yapabileceğini kabul etmekte ve bunu mümkün mertebe hoş görmeye çalışmaktayız, Bu sebepten ötürü ligin 2.haftasındaki MTG iç saha maçımızda, hakem Kerem Eran’ın yapmış olduğu hatalara karşı herhangi bir tepki dile getirmemiştik. Buna ek olarak ligin 4.haftasında Cihangir deplasmanında maçın hakemi Osman Özpaşa, rakibimizin defalarca maçı oyalayan hareketlerine ancak 90+4 bir sarı kart vererek adeta göz yummuştur ve biz yönetim olarak günün sonunda bu 2 maçta da hakem hataları olsa da, sonuca %100 etki etmediği için, gerek maçın hakemlerine gerekse de Merkez Hakem komitesine bir eleştiri getirmemiştik. Ancak, Cumartesi günü oynanan karşılaşmada, tüm spor kamuoyunun da hemfikir olduğu maçın sonucuna etki edecek çok ciddi 3 hata yapılmıştır. Maç 1-0 bizim üstünlüğümüz ile giderken; İlk yarıda 1 penaltımız ve rakip oyuncuya verilmesi gereken %100 bir kırmızı kart verilmemiştir. Buna ek olarak, ikinci yarıda da TV’de maçın özetlerini yorumlayan spor yazarı arkadaşları bile hayretler içinde bırakacak şekilde futbolcumuz Ahmet Çoşkun’a yapılan harekete penaltı çalmak yerine, maçın hakemi Kerem Eran devam kararı vermiştir. Ve bizler çok iyi biliyoruz ki, eğer takımımız 1-0 önde değilde geride olsaydı, bu düdükler es geçilmeyecekti!!! Öte yandan, takımımızın bu maçta çok iyi oynamadığını farkındayız Ancak, Maçın hakemi Kerem Eran’ın yaptığı bariz hatalar olmasa takdir edersiniz ki sahadan galip ayrılan taraf büyük ihtimalle Türk Ocağı olacaktı. Yönetim olarak Merkez Hakem Kurulundan beklentimiz, yukarda bahsettiğimiz pozisyonları inceleyip, ilgili hakem arkadaşımıza gerekli uyarı ve/veya cezayı vermeleridir.

Türk Ocağı Spor kulübü olarak, ilgili hakem arkadaşımıza ne gibi yaptırımlar yapılacağının takipçisi olacağımızı ve konu hakkındaki görüşlerimizi KTFF’ye de, oradaki temsilcimiz aracılığı ile ileteceğimizi tüm spor kamuoyuna bildiririz.